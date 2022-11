Szakértő: A Dunai Finomítón múlhat a benzinárstop jövője

Az ATV Híradójának nyilatkozó Agrárminisztérium szerint két feltétellel maradhat meg a benzinárstop január elseje után is: ha zavartalanul érkezik a kőolaj Oroszországból, illetve ha folyamatosan működik a dunai finomító.

Csakhogy a Barátság vezetéken át érkező kőolajszállítás folyamatosan bizonytalan, bár a hazai kőolaj több, mint hatvan százalékát csak Oroszországból lehet beszerezni. Az orosz kőolajszállítás részleges megszűnését lehet pótolni az Adria-kőolajvezetéken érkező nyersanyaggal – hívta fel a figyelmet Holoda Attila. Emellett a stratégiai készletet is igénybe lehet venni.

Van egy belső tartalékunk is, hiszen a szénhidrogén készletező szövetség tartályparkjaiban, illetve az ő általa bérelt tartályparkokban többfelé tárolnak nyers kőolajat is, illetve feldolgozott üzemanyagot is, ez jelenleg, ennek a készletnek a rendelkezésre állási időtartama 70-74 nap