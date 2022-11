Rengeteg pénzt költöttünk idén SZÉP-kártyával

Idén év végéig a K&H SZÉP-kártyás fizetések értéke megközelítheti a 30 milliárd forintot. Ebben három tényező is szerepet játszik: az elfogadóhelyek számának folyamatos bővülése, a tavaszi élelmiszer-vásárlási lehetőség és az alszámlák közötti átjárhatóság. Ez utóbbi, úgy tűnik, hogy végleges is marad, hiszen a tavaly óta csupán formálisan létező alszámlák meg is szűnnek.