Ugrásszerű növekedés előtt állhatnak az okosotthonok

2020-ban világszerte a háztartások 10,7 százaléka számított okosotthonnak, ez az arány globálisan 19 százalékra nőhet 2024-re.

Az okosotthonok terjedését gyorsítja a jelenlegi energiaválság, ugyanis a háztartások hűtésének, fűtésének, árnyékolásának vagy vízfogyasztásának okosítása révén akár 15-20 százalékkal is csökkenthető egy ingatlan energiafelhasználása.

Az SPB Befektetési Zrt. szakértői szerint az iparág bővülését támogatja az 5G hálózatok megjelenése is, mivel a vezeték nélküli technológia ötödik generációja akár ötvenszer gyorsabb sebesség elérésére is képes lehet, mint a 4G, így az otthoni okoseszközök képesek lesznek kapcsolódni más adatigényes alkalmazásokhoz, például az okosváros-technológiákhoz vagy az önvezető autókhoz.

Jó beszállási lehetőséget kínálnak a smart home cégek

A smart home iparágon belül is lendületes növekedés előtt állnak a különböző gyártók IoT – az IoT, az Internet of Things azon okoseszközök gyűjtőfogalma, amelyek kétirányú kommunikációra képesek, a működés közben keletkező adatokat, információkat képesek más berendezésekre eljuttatni – hardvereinek és szoftveres vezérléseinek integrálására öntanuló rendszereket fejlesztő cégek. Ezen integrátorok közé tartozik az Alarm.com, a Vivint Smart Home, a Resideo Technologies vagy a magyar Chameleon Smart Home Zrt. is.

Az Alarm.com legutóbbi jelentése szerint a cég bevételei 12,4 százalékkal bővültek, ráadásul a vállalat 35,4 százalékkal növelte az egy részvényre jutó adózott profitját az idei harmadik negyedévben, szemben az S&P 500 cégeinek 2,2 százalékos átlagával.

A Vivint Smart Home utolsó jelentése szerint a cég bevételei 13,6 százalékkal emelkedtek a harmadik negyedévben, ráadásul az EBITDA (adózás, kamatok, értékcsökkenési leírás előtti) eredményértéke 36,9 millióról 195,5 millió dollárra nőtt ugyanezen időszakban. Mivel a cég a növekedés korai fázisában van, ezért még veszteséges, azonban a legutóbbi negyedévben jelentősen csökkentette vesztesége mértékét, ami köszönhető ügyfélállománya 4,2 százalékos, azaz 1,9 milliós bővülésének is.

A Resideo Technologies árbevétele 8,2 százalékkal növekedett, és a cég EBITDA-ja 19,24 százalékkal erősödött a harmadik negyedévben.

Az említett cégek fundamentumai jól mutatják, hogy az iparág folyamatos fejlődésben van, létező igényeket elégít ki, és egyre inkább nélkülözhetetlenné váló megoldásokat fejleszt. Ráadásul az iparág fejlődése várhatóan még abban az esetben is folyamatos lesz, ha az építőipar esetleg lassulást mutat, tekintettel arra, hogy az új építésű – lakáscélú, szolgáltató vagy ipari – ingatlanok növekvő része számít okosnak, miközben a használt ingatlanok felokosítása is egyre elterjedtebb.

Tőzsdére kerülhet az első okosotthoncég

A 2017-ben alapított magyar Chameleon Smart Home Zrt. a világon elsőként fejlesztett az okosotthont az okostársasházzal és az okosvárossal összekapcsoló, felhőalapú applikációt, amelyet 2021-ben a Dubaji Világkiállításon mutatott be. A cég által fejlesztett platformfüggetlen okosotthonrendszert már több mint ezer társasházi lakásban és csaknem ötszáz családi házban használják Magyarországon, ám a megoldásai már Szerbiában, Romániában és Németországban is elérhetőek. Kanadában is folytatták a terjeszkedést, és 2024 végéig több mint ezer torontói lakásban helyezik működésbe az otthonok okoseszközeinek irányítására, valamint a társasházi funkciók és szolgáltatások vezérlésére egyaránt alkalmas rendszerét.

A tervek szerint a részvényeit a hazai középvállatok tőzsdei megjelenését elősegítő Mentor Program keretein belül 2022-ben regisztrálhatják a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán.