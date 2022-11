Minden egyes háztartásra veszélyt jelent az energiaválság

Gazdasági sokkhatás esetén általában az emberek túlélő üzemmódba kapcsolnak, és úgy gondolják, hogy a pénz a párna alatt van a legjobb helyen. A jelenlegi válságban is előfordulhat ez – fogalmazott az Indexnek Bogár Roland, a Diófa Alapkezelő ingatlanbefektetési igazgatója, aki kitért arra is, hogy milyen jövő előtt áll a vállalat.

Az utca emberét kevésbé foglalkoztatja, és az ingatlanpiaci szereplők sem tudják feltétlenül, milyen feladatai vannak egy alapkezelőnek.

Az alapkezelők befektetési alapokat menedzselnek. Maga a befektetési alap tulajdonképpen egy vagyontömeg, ami intézményi és magánbefektetőktől összeadott pénzből tevődik össze. A Diófa Alapkezelő több mint 480 milliárd forintos vagyont kezel jelenleg az intézményi és a lakossági ügyfelei számára, míg az ingatlanalapokban kezelt vagyon értéke megközelíti a 300 milliárd forintot. Mi kezeljük például Magyarország harmadik legnagyobb nyilvános ingatlanalapját.

HOZZÁNK BÁRKI AZ UTCÁRÓL BEHOZHATJA a MEGTAKARÍTÁSÁT, ÉS RÉSZESEDÉSHEZ JUTHAT AZ INGATLANPORTFÓLIÓNK HOZAMÁBÓL. A BEFEKTETÉS PEDIG AZ IDŐ ELŐREHALADTÁVAL MEGTÉRÜL.

Az ingatlanalapjainkon kívül értékpapíralapjaink is vannak, és természetesen az összes befektetésünket a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.

Jelenleg a makrogazdasági hatások miatt nem élünk egyszerű időket. Hogyan jellemezné a termékeik iránti keresletet?

Gazdasági sokkhatás esetén, amely most is tapasztalható, természetes, hogy az emberek úgy gondolkodnak, és úgy is cselekednek, amit leginkább biztosnak ítélnek, így például egy részük a párnája alá helyezi a pénzét. Érthető reakciónak tartom, ez volt látható a koronavírus-járvány alatt és az orosz–ukrán háború kitörése után is.

Ugyanakkor, amikor a kockázatosabb befektetések – mint például a részvények – nagyon ingadoznak, az olyan stabil befektetések mindig előtérbe kerülnek, mint az ingatlanalapok. Ezek árfolyamát hosszabb távon vizsgálva jellemzően stabilan növekvő számokat észlelhetünk. A Diófa Alapkezelő már többször bizonyította, hogy minden piaci körülmény között hozni tudja ezeket az eredményeket. A társaság elnevezése sem véletlen, hiszen visszaadja azt, ami az ingatlanbefektetéseket jellemzi: a stabilitást és a tartós növekedést.

A bizalom, ami mindent eldönt

Egy ilyen befektetéshez óriási bizalomra van szükség egy embertől. Ráadásul ez Magyarországon talán kevésbé van meg, mint mondjuk Nyugat-Európában.

A folyamatosan jól teljesítő, stabil hozamok mellett jó szakmai gárda is megnyugtatóan tud hatni a befektetőre, hiszen mindenkinek alapvető prioritás, hogy megbízható, szakértői kezekre bízza vagyona kezelését. Márpedig a Diófa a tulajdonosváltások közepette is folyamatosan olyan stabil szakértői csapattal dolgozik, amely a befektetési döntéseit minden esetben az alapkezelő által meghatározott befektetési politikák alapján, az elérhető hozam és a potenciális kockázatok professzionális értékelését követően hozza meg.

Ennek eredményességét mi sem tükrözi jobban, mint hogy például a jelenlegi turbulens gazdasági környezetben a három legnagyobb lakossági ingatlanalap közül az elmúlt egy évben éppen a Diófa egyik sorozata teljesített a legjobban, megelőzve minden versenytársát, ami ügyféloldalon is kiemelkedő érdeklődést és keresletet generál folyamatosan.

Ha visszamegyünk az időben, azt látjuk, hogy tízévente kipukkan egy ingatlanlufi. Hogy bízzunk meg így egy ingatlanalapban?

Tíz év nagyon hosszú idő. Rengeteget tud változni ezalatt a világ. Mi, ingatlanosok szeretjük hangsúlyozni a stabilitást, a biztonságot. Ezek valóban nagy szavak, de ha belegondolunk, az ingatlanok biztos befektetések, kézzelfogható reáliák korunk sok más befektetésével szemben. Persze ennek is van ciklikussága, ahogy a gazdasági élet egészének, ezt pedig nem lehet kiküszöbölni. Nem feltétlenül lehet ezekre készülni, de nemcsak az ingatlanpiacon van ez így, hanem magában a makrogazdaságban is.

Sőt, más befektetési termékekhez képest az ingatlanalapok sokkal kiegyensúlyozottabb hozamokat nyújtanak.

A volatilitás mértéke meg sem közelíti például a jóval kockázatosabb eszközosztályként számon tartott részvényalapokét, hogy az egyedi vállalati papírokat ne is említsük. Tíz éve azt is megtapasztalhattuk, hogy egy globális válság hazánkba később gyűrűzik be, így egy-egy befektetési döntésre még időben tudunk reagálni.

Az átformáló energiaválság

Az energiaválság hogyan érintette az ingatlanbefektetési alapokat? Menekültek az emberek ebből a szektorból?

Az ingatlanalapok az elmúlt időszak befektetési sikertermékei voltak. Hogy mást ne mondjak, az általunk kezelt Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Magyarország 3. legnagyobb lakossági ingatlanalapja, amelyben több mint 30 ezer befektető tartja a pénzét, és amely az indulás óta stabil, a piaci átlagot meghaladó megtérülést biztosít. A nyilvános alapok természetéből adódóan folyamatos a pénz be- és kiáramlása is, de szó sincs arról, hogy az emberek menekülnének ebből a szektorból. A stabil és kiszámítható növekedés változatlanul sok befektetőt vonz.

Az energiaválság természetesen komolyan érint minket és az összes bérlőnket is, hiszen rezsit mindenhol, mindenkinek fizetnie kell. Ugyanakkor mostanra túl vagyunk az energiaválság csúcsán, és arra számítok, hogy az árak normalizálódnak, 2023-ban már várható a stabilizálódás. Teljes erővel fókuszálunk mi is az energiahatékonyság kérdésére. Érdekes felismerés lehet ilyenkor, hogy az igazán banális dolgokkal mennyit lehet spórolni, miközben persze a nagy volumenű korszerűsítéseket is folyamatosan napirenden kell tartani.

A jegybank pár hete külön felhívta arra a figyelmet, hogy az ingatlanpiacra komoly kockázatot jelentenek az energiaárak. Ez nem hangzik túl biztatóan az önök számára.

Ez a nyilatkozat helyénvaló, ha csak abból a tényből indulunk ki, hogy minden épület, valamint bérlő fogyaszt több-kevesebb energiát. Nyilvánvalóan nem egy ingatlanbefektetésre buzdító mondat, de most mi az, amire kedvezően hat ez a válság? Minden egyes háztartásra veszélyt jelent az energiaválság. A bérbeadási tárgyalásokkor is előkelő helyre kerülnek az energiaszámlák, amelyek olyan költségelemet jelentenek napjainkban, amelyre korábban nem volt példa. A problémákat azonban szakértő tanácsadóinkkal karöltve igyekszünk megoldani. Ahogy említettem, az energiaárak tetőzésén remélhetőleg túl vagyunk, ugyanakkor a háború, ahogy eddig, ezután is tartogathat még bizonytalanságokat.

De hogy a konkrétumokról is legyen szó: az Alapkezelő portfólióját képező ingatlanok közül több épület is rendelkezik nemzetközi energiahatékonysági minősítéssel. Emellett az energiahatékony épületgépészeti rendszerek alkalmazása és a napelem-telepítések is már évek óta fejlesztéseink fókuszában állnak, ahogyan például a Shopmark bevásárlóközpont 2018-as felújításakor sem csak az esztétikára helyeztük a hangsúlyt, korszerűsítésének egyik fő hangsúlya az épület ökológiai lábnyomának a lehető legkisebbre csökkentése és a rezsiköltségek alacsonyan tartása volt.

A Diófa Alapkezelő hét irodaházat is kezel. Ezeknek a létesítményeknek a szükségessége a koronavírus-járvány alatt megkérdőjeleződött, hiszen sok munka ellátható otthonról, amivel a rezsi jelentős része is megspórolható lenne.

Számos beszélgetés tárgyát képezte ez a kérdés a közelmúltban az ingatlanpiac különböző szereplői között. Úgy látjuk – és azt gondolom, nem vagyunk ezzel egyedül –, hogy az irodaházak nem tűnnek el, de természetesen változniuk, alkalmazkodniuk kell.

RUGALMAS ÉS ENERGIAHATÉKONY IRODAHÁZAKRA VAN SZÜKSÉG.

Az irodapiac hosszabb távon idomul a gazdasági körülményekhez, ami számos szektorban elkerülhetetlen, hiszen a legtöbb esetben az irodák még mindig a hatékony munkavégzés eszközei.

Hogyan látja, tíz év múlva hol tart majd a Diófa?

A Diófa Alapkezelő legfőbb célja, hogy a magyar piac egyik legnagyobb, legismertebb és leginkább ügyfélközpontú szereplőjévé váljon. Ehhez az kell, hogy a mostani vagyon többszörösét kezeljük, és versenytársainkhoz képest a legjobb hozamot tudjuk biztosítani befektetőinknek. Felkészült szakértőgárdánknak, jól működő alapjainknak és eredményes üzletmenetünknek köszönhetően ennek elérése már középtávon is realitássá válhat.

Bár a mondás úgy tartja, hogy a diófát az ember a következő generáció tagjai számára ülteti, biztos vagyok abban, hogy a mi „diófánk” jóval előbb termőre fordul, és a kitűzött célokat tíz évnél rövidebb idő alatt el tudjuk érni a jelenlegi ügyfél-elégedettségünk fenntartása és további erősítése mellett.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)