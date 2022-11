Kitartanak a kocsmakultúra mellett az angolok a válságban is

Egyre biztosabb, hogy nagyon komoly, az országot megbénító tanári sztrájk készül – no nem nálunk, hanem Skóciában. A legnagyobb ottani tanár szakszervezet elutasította az 5 százalékos, illetve a megemelt 6,75 százalékos béremelési javaslatot is, miután a minimális béremelési igényük 10 százalékos.

A Skót Középiskolai Tanárok Szövetsége (SSTA) december 5-én egynapos sztrájkot szervez, a Skóciai Oktatási Intézet (EIS) és a Skót Tanárok és Helyettes Oktatók Szövetsége (AHDS) tagjai pedig január 10-ére szervezik az országos megmozdulást az általános iskolákban. Az SSTA felmérése szerint a középiskolai tanárok 80 százaléka támogatja a követeléseiket és 70 százalékuk készül a munkabeszüntetésre, az EIS 96 százalékos támogatottságot mért. John Swinney skót miniszterelnök-helyettes ugyanakkor – bár korábban is jelezték további tárgyalási szándékukat és így sikerült elkerülni az eredetileg szeptemberre tervezett munkabeszüntetést – azon véleményének adott hangot, hogy nincs több pénz a közszféra béremelésének finanszírozására.

Londonban érdeklődéssel figyelik a skót történéseket.

Már csak azért is, mert az Egyesült Királyság legészakibb tagállamában egészen a közelmúltig magasabb volt a középiskolai tanárok induló fizetése, mint Angliában – leszámítva Londont és környékét. Ugyanakkor a 28 000 fontra tehető éves induló fizetés ott sem éri el a heti 578 fontos átlagbér értékét.

A béremelések tekintetében a Brit Statisztikai Hivatal adatai szerint az idei III. negyedévben 6,6 százalékos volt az átlagos bérszínvonal növekedése, ám a közszférában csak 2,2 százalékkal emelkedtek a fizetések. Márpedig a piaci béremelésekkel számolva is masszívan romlik a brit háztartások helyzete: örömre csak az adhat okot, hogy az infláció okozta reálbér csökkenés mértéke a II. negyedévi 3 százalékról 2,7 százalékra mérséklődött a rendszeres fizetések esetében. Andrea Bradley, az EIS főtitkára arra emlékeztetett, hogy amikor megfogalmazták 10 százalékos béremelési igényeiket, akkor az infláció még csak 7 százalék körül járt, ám mostanra 11 százalékra jutott. Szavai szerint most lényegében csak azért küzdenek, hogy fizetéseik csak mérsékelten veszítsenek értékükből.

A mozdonyvezetők már léptek

Hasonló elvek miatt bénította meg sztrájk ezen a hétvégén a közlekedést: 11 vasúttársaság mozdonyvezetői kezdtek sztrájkba. A Guardian tudósítása szerint a Londonból Skóciába és Walesbe tartó fővonalakon a legtöbb közvetlen helyközi vonatot törölték, és egyáltalán nem közlekednek az Avanti West Coast, az East Midlands Railway, a CrossCountry, Northern és Southeastern vasúttársaság járatai.

Mick Whelan, az egyik érdekvédelmi szervezet, az Aslef főtitkára elmondta, hogy az átlagosan évi 59 000 fontot kereső mozdonyvezetők bére nem emelkedett a Covid-járvány kezdete óta.

Londonban ugyanakkor egyelőre elmaradt a London Overgroundot üzemeltető Arrivánál meghirdetett sztrájk. A vasúti dolgozók képviselői szerdán találkoznak majd az új közlekedési miniszterrel, Mark Harperrel, aki korábban jelezte, igyekszik előmozdítani a megegyezést a dolgozók és a vasúttársaságok között. A szakszervezetek ugyanakkor – a pedagógusokhoz hasonlóan – már több munkabeszüntetési időpontot bejelentettek decemberre és januárra, ha nem sikerülne megállapodniuk a béremelésekről. Londonban csaknem 3000 buszsofőr jelezte, hogy december 1. és 17. között kész a munkabeszüntetésre.

A tél végével ugrik majd az energiaszámla

Bár a ködös Albionban teljesen más a polgárok hőérzete – a novemberi enyhébb, 10 fok körüli időjárásban szép számmal láthatunk rövidnadrágban, pólóban közlekedő urakat, harisnya nélkül szoknyát viselő hölgyeket az utcákon -, körükben is elsősorban az energiaárak drágulása verte ki a biztosítékot.

Októberben az infláció döntően épp a fűtési és meleg víz költségek növekedése miatt 41 éves rekordra, 11,1 százalékra ugrott. Ráadásul a jövő még több ráncot varázsolt a britek homlokára. Jeremy Hunt pénzügyminiszter ugyanis megerősítette, hogy a lakosság által fizetendő energiaszámlák árplafonja a mostani fűtési szezon lezárultával 2500 fontról 3000 fontra emelkedik majd 2023. áprilisától, miután a kormány csökkenti az ártámogatást, amivel több tízmilliárd font megtakarítást próbálnak teremteni a megtépázott költségvetés normalizálására.

Áprilistól megszűnik az az általános 400 fontos juttatás is, amelyet minden háztartás megkapott a téli számlák kiegyenlítésére, így sok család a jövő évre 900 fonttal megugró energiaszámlával számolhat. Egyelőre abba kapaszkodhatnak a rászorulók – az alacsony jövedelmű, kiszolgáltatott és nyugdíjas háztartások –, hogy jövőre is kaphatnak majd támogatást a kormányzat adóemelési és kiadáscsökkentési programjának rájuk nézve komoly hátrányokkal járó hatásait csillapítandóan.

A sörözőkben nem érződik a válság

London utcáit járva az embernek nem tűnik fel a komoly energiatakarékosság – a város fő utcáin, a Picadillyn, a Regent és az Oxford Streeten már most pazar karácsonyi fényárban úszik minden – igaz, a Strandon a kivilágítás hangsúlyos eleme, hogy a fényjátékot az egyik bank biztosította. Az üzletek és a pubok is kivétel nélkül ünnepi díszekbe öltöztek – legfeljebb a díszítés témaválasztásánál érezhető az, hogy ez egy kicsit más karácsony lesz, mint máskor.

A John Lewis medvéi sem feltétlenül az ünnepre készülnek, inkább a mindennapokban helyettesítik az embereket a kirakati installációkban, ám a Selfridges esetében már tényleg a mindennapokról van szó – a kedvencünk a mosogatás szükségességére felhívó kirakat volt.

Ehhez képest konzervatívak a Harrods kirakatai, ahol mézeskalácsba öltözött minden.

A bevásárlóutcákban és az üzletekben a korábbi években megszokott hömpölygő tömegben kell haladnunk, a londoni sörözők pedig már délután megtelnek emberekkel, estére pedig – főleg, ha vacsorázni is akarunk esetleg – mindenképp érdemes előre asztalt foglalni – e tekintetben nem érződik a válság, sőt. A turisták is visszatértek, ezt a London Eye telt gondolái mellett például Windsorban, a kastélyban kígyózók sora is bizonyítja – bár ez utóbbi kirándulóhely most II. Erzsébet sírhelye miatt a helyiek által is látogatottabb.

Ugyancsak inkább a turisták töltik meg esténként a Soho musical színházait, bár a színházi viselkedéshez szokott közép-európai számára nem csak az furcsa, hogy a nézők egy része pattogatott kukoricát visz a nézőtérre, ahol a szünetben jégkrémet kínálnak a széksorok között, de többen – s főleg helyiek – egy-egy üveg borral, pezsgővel és néhány pohárral érkeznek a széksorok közé a büféből.

Drága a karácsonyi bevásárlótúra

Kijutni azért már nem olyan könnyű, a diszkont légitársaságok árai ebben, a legkedveltebb viszonylatban is szépen megemelkedtek, – miként az okosutas.hu beszámolt róla – a költségcsökkentések miatt bizonyos járatok el is tűntek a kínálatból – így viszont a maradék járaton garantált a telt ház. A szállásfoglaló oldalakon elérhető szállások árai is erőteljesen nőttek az elmúlt egy évben, s bizony a forint árfolyama sem tette könnyebbé a korábban sokaknál kedvelt londoni karácsonyi bevásárlóutak megismétlését.

(Borítókép: Jose Sarmento Matos / Bloomberg / Getty Images)