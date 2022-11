Mentőövet dobtak a Dömper-csoportnak

A Duna-csoport dob mentőövet a Dömper-csoport számára – számolt be a Magyar Építők.

A Dömper-csoport már november elején jelezte, hogy nehéz döntéseket lesz kénytelen meghozni. A cég egyetlen jelentős kivitelezése az M85-ös gyorsforgalmi út és a Bécsi dombi alagút építése, amelynél a megjelent sajtóhírekkel szemben tartható a forgalomba helyezés ideje a konzorcium vezetésének jelzése alapján.

A cikkben megjegyzik, hogy a Dömper-csoport út- és főként alagútépítésre specializálódott vállalat, amely még 2021 decemberében nyerte el az M1 és Esztergom közötti M100-as út kivitelezésének az északi, javarészt alagutakból és völgyhidakból álló építési kivitelezési munkálatait.

Hozzáteszik, hogy a cég abban is bízott, hogy elnyerheti az M0-s autóút befejezőszakaszainak munkálatait is a jövőben, mivel a hazai kivitelezési piacon is jelentős kapacitásokat fejlesztettek az alagútépítés terén.

Az M100-as út 2021-es árakon is több mint 350 milliárdba kerülő, összesen hét év alatt megvalósítható projektkivitelezési szerződését a kormányzat végül 2022 szeptemberében, vélhetően forráshiány miatt felmondta, összességében több ezer milliárd forintnyi kivitelezést elhalasztva.

A bejelentéssel kapcsolatban sem az eladó, sem a vevő nem kívánt tájékoztatást adni.

Mindez azt jelenti, hogy megvalósulni látszik, amit Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az ÉVOSZ októberi fórumán a hazai építőipari kivitelezői ágazat legjelentősebb szereplői számára, a megnehezedő ágazati helyzet kapcsán megoldásként javasolt: „Vegyék meg egymást!”

