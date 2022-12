GVH-elnök: A kartellezés nem más, mint lopás fényes nappal, pedig éjjel is előfordul

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) csütörtökön mutatta be új szakkönyvsorozatának, a Versenytükör könyvek első kötetét, amely a Közbeszerzés és versenyjog címet viseli. A szakmai konferencián előadást tartott Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke és Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke.

A konferenciát Navracsics Tibor előadása nyitotta meg.

Egy nappal vagyunk az Európai Bizottság döntése után, amelynek értelmében egy több hónapos tárgyalási folyamat felén túljutva, az Európai Bizottság észrevételei mentén a közbeszerzési eljárások és a magyarországi közbeszerzési rendszer körül szerveződő egyeztetéseken túl, pontot nem is, de vesszőt tehetünk a folyamatok végére

- kezdte beszédét Navracsics Tibor.

A miniszter szerint ennél időszerűbb nem is lehetett volna a találkozó, hiszen egy nappal az Európai Bizottság döntése után elmondhatjuk, hogy egy hosszú, de sikeres tárgyalási folyamaton vagyunk túl.

Ezt követően beszámolt a tárgyalások eredményeiről és a jövőbeni törekvésekről.

Navracsics szerint most már ráfordulhatunk azoknak a megállapodásoknak az aláírására, amelyek lehetővé teszik, hogy az ország ténylegesen hozzáférjen a minket megillető uniós forrásokhoz.

Az összes Brüsszelnek tett vállalásunkat határidőre teljesítettük, és a jövőben is teljesítjük. Az a törekvésünk, hogy az Európai Unió minden szempontból legtisztább államai közé emelkedjünk a közbeszerzési eljárások terén is.

– hangsúlyozta a területfejlesztési miniszter.

A folytatásban Rigó Csaba Balázs tartott előadást a közbeszerzési kartellek felszámolásáról.

A kollégáim felírták nekem, hogy a kartellezés nem más, mint lopás fényes nappal. Szerintem éjjel is előfordul, és az is lehetséges, hogy nem Magyarországon egyeztetnek a felek, hanem Bécsben kávézgatnak vagy ebédelnek, hiszen tudunk ilyenről is