Felújított használttelefon-startup az eMAG idei nagy dobása

Majdnem úgy indul a Rejoy startupcég története, mintha a Cápák között egy adását néznénk, leszámítva, hogy az ötletgazdáknak nem a befektetők előtt állva kellett pénzt kicsikarniuk. Az ő sztorijuk más, mivel a társaságban rejlő potenciált a román kereskedelmi óriás látta meg, az eMAG le is vadászta őket. Így indultak hódító útjukra a jutányos áron kapható felújított mobilok, amelyekre Magyarországon is nagy kereslet mutatkozik. Blaumann Bencével, a cég ügyvezetőjével beszélgetett az Index.

Már szemfülesek kiszúrhatták, hogy a felújított mobilokat kínáló Rejoy oldalán megjelent az eMAG Ventures logója és a befektetésükről szóló hír. A román óriás mennyivel szállt be a cégbe?

A három éve indult startupba az eMAG Ventures nyolcmillió eurót fektetett be, ennek köszönhetően terjedhetett ki a működési modell Románián kívül más országokra is, Bulgáriára és Magyarországra. Ez pedig még csak a kezdet, nem állunk meg itt. A felújított mobilok kereskedelme Közép-Európában még nem túl elterjedt, tehát most érdemes terjeszkednünk. A felújított termékek piacának tőlünk keletebbre és nyugatabbra is kibontakoztak már a hagyományai. Az olasz, a spanyol piacokon is komoly, többszereplős verseny van a tudatosabb vásárlókért, illetve az északi régióban – kifejezetten a jóléti társadalmaknál –, például a svédeknél, németeknél is meglepően sokan használnak és keresnek már ilyen telefonokat – utóbbiak nemcsak a spórolás, hanem a nagyobb ökotudatosság miatt is.

Az okostelefon nem tartozik a létszükségleti javak közé, ráadásul éppen egy gazdasági válság kellős közepén léptek be a magyar piacra. Van ennek foganatja?

Ha nem is létszükséglet, az emberek rettentően ragaszkodnak a mobiljukhoz. A fiatalabbak, így a Z generáció tagjai nagyon nehezen szakadnak el az okostelefonjuktól.

Előfordul, hogy olyan készülékeket kapunk, amelynek OLED-kijelzőjébe a TikTok-logó javíthatatlanul beleégett, ezek már nem alkalmasak továbbértékesítésre.

Felméréseink szerint a magyar felhasználók átlagosan két és három év között cserélik le a telefonjukat. A mindennapokban már annyira elválaszthatatlan a telefonunk tőlünk, hogy az emberek szívesebben mondanak le más luxusdolgokról, akár egy streamingszolgáltató előfizetéséről, mint az időszerűnek értékelt telefoncseréről.

Diktál a piac

Több kedvezőtlen gazdasági hatás miatt egyre drágábbak az új mobilok. Hasonló mértékű áremelkedést tapasztalnak a környező piacokon is?

A nálunk elérhető készülékek árai a piachoz igazodnak, vagyis az, hogy a legújabb modellek drágábbak a korábbiaknál, idővel át fog gyűrűzni a használt készülékek szektorába is. Egy akár 700-800 ezer forintos új telefon ára is magasabb alapról indul a használt telefonok piacán a korábbi évekhez képest. De az biztos, hogy a kínálatunkban elérhető felújított készülékek mindig olcsóbbak lesznek az új telefonoknál, sokszor akár 30-40 százalékkal is. A készülékek árát a legnagyobb mértékben egy-egy új modell megjelenése befolyásolja: például ha egy iPhone 14 megjelenik, akkor a 13-as és a korábbi modellek ára csökken. Kizárólag az átlagárakat tekintve a mi platformunkon is megfigyelhető áremelkedés, de ez inkább azzal áll összefüggésben, hogy a legújabb modellek már magasabb áron érkeznek be. Továbbá érdekes trend, hogy az elmúlt időszakban a felújított telefonok ára már nem csökken olyan ütemben, mint ahogy azt az újabb modellek megjelenése korábban indukálta volna.

Az okostelefon az elmúlt években nagyobb értékállóságot mutat, vannak olyan, klasszikusan három-négy éves készülékek is, amelyekre továbbra is stabil A KERESLET.

Ha az új készülékek piacát vizsgáljuk, jelenleg több kedvezőtlen hatás érvényesül egyszerre: a Covid-járvány miatti gyárleállások, az inflációs környezet, illetve a csip- és alapanyaghiány által nehezített körülmények egyaránt növelték az árakat. Ezenkívül itthon a gyártók – hogy elkerüljék az árfolyamkockázatban rejlő veszélyeket – sokszor eleve magasabb áron dobják piacra új modelljeiket. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ha egy termék bázisértéke nő, akkor az Európában eltérő áfaértékek miatt a különböző piacokon lévő készülékek ára között is egyre jobban nyílik az olló. A magas hazai áfa így gyakorlatilag bebetonozza a többi európai piachoz képest magasabb árakat is.

Már a csúcstelefonoknál se vagyunk finnyásak

Nem újdonság, hogy napjainkban igencsak a zsebbe kell nyúlni, ha valaki új csúcskészüléket vásárolna.

Valóban, számukra jelenthetnek alternatívát a felújított készülékek. Az eddigi hazai eladási statisztikáink alátámasztják azt az elképzelésünket, hogy a vásárlók nem kifejezetten hibátlan készülékre vágynak, hanem a gazdaságosabb alternatívákat preferálják. A hazai vásárlók számára a legfontosabb a kiemelkedő ár-érték arány: olyan árazású termékekre vágynak, amelyeket képesek megfizetni, másrészt jónak is tartanak – hiszen mindenki szereti azt érezni, hogy „na most jó üzletet kötöttem”. A technológia az utóbbi években nem fejlődött olyan szignifikáns mértékben, ami újabb telefonok vásárlására sarkallná az embereket, viszont működésük stabilitása, megbízhatósága fejlődött, gyakorlatilag hosszabb lett a hardverek élettartama, legalábbis a legjobb márkák esetében.

Milyen típusú, árkategóriájú, állapotú készülékek most a legkelendőbbek?

Magyarországon az eladott készülékek 78 százaléka iPhone, de a bolgár és a román piacon is nagyon hasonlók a vásárlói preferenciák. A bolgárok ugyanúgy az iPhone-t tartják jó ár-érték arányú terméknek, ahogy a hazai vásárlók. Az egyetlen jelentős különbség a bolgár és a magyar piac között, hogy itthon magasabb a vásárlók átlagos kosárértéke, a magyarok egy szinttel fejlettebb vagy újabb készüléket vásárolnak bolgár társaiknál.

Kevesebb új mobil a piacon

Piaci előrejelzések szerint idén kilenc százalékkal kevesebb okostelefont adnak el a gyártók tavalyhoz képest. Mit gondol, így is lesz elég utánpótlás a használt készülékekből jövőre?

Igen, ebben biztos vagyok. Bár az új telefonok piaca szemmel látható mértékben csökken, addig a felújított és használt készülékeké növekszik. Egy idei elemzés szerint 2021-ben 15 százalékkal nőttek az utóbbiak eladásai, a szakértői várakozások szerint pedig 2027-ig minden évben tíz-tíz százalékkal fog bővülni. Tehát amiatt nem kell aggódni, hogy kifogynánk az utánpótlásból, és emiatt csökkenne a kínálatunk.

Honnan tudnak ilyen sok használt mobilt szerezni a továbbértékesítésre?

A piacterünkön eladásra kínált készülékek nagyjából fele származik magánemberektől, a másik fele pedig nagykereskedő partnereinktől. Magyarországon is 80 százalék körüli azoknak a készülékeknek az aránya, amelyeket itthon szereztünk és itthon is értékesítünk. A legtöbb készüléket, amit magyarországi vásárlóink eladnak, szintén itthon értékesítjük tovább. Ez pedig ideális helyzet, mert nem szükséges aránytalanul nagy mértékben a külföldi készülékbeszerzésre támaszkodnunk a hazai piac kiszolgálásához.

A meglévő készülékeiket értékesítők mekkora hányada vásárol másik készüléket?

Azok közül, akik a Rejoyon keresztül bonyolítanak le bármilyen tranzakciót, minden hatodik ügyfél vásárol vagy ad el egy-egy másik készüléket az előző tranzakcióhoz kapcsolódóan. A legjellemzőbb gyakorlat, hogy először rendelnek egy készüléket tőlünk, és ha a megérkező telefon kiérdemelte a bizalmat, akkor átköltöztetik az adatokat a régi készülékből az újba, és csak ezt követően adják el nekünk a régit.

Nem gyári, de garis

Azt írják a honlapon, hogy minden készüléket bevizsgálnak, ha szükséges, javítanak a kikerülés előtt. Gyári alkatrészeket használnak?

Utángyártott alkatrészeket alkalmazunk a javításoknál, mivel sok gyártó nem is biztosít hozzáférést gyári alkatrészekhez. Mi a Rejoynál alaposan utánamentünk a megfelelő minőségű alkatrészeknek, és folyamatosan vizsgáljuk is a komponenseket, így annyira megbízunk ezekben, hogy a Black Friday kampányunk alatt például kiterjesztett, 24 hónapos garanciát kínáltunk a telefonjainkra a szokásos 12 hónap helyett.

Nyilván nem mindenki óvja a telefonja dobozát, töltőkábeleit. Hogy oldják meg, hogy a felújított mobilokat vásárlók ne igyák meg ennek a levét?

Műszaki és higiéniai okokból nem értékesítjük tovább ezeket a kiegészítőket az új tulajdonosnak, helyettük saját terméket adunk. Ezek mind prémiumminőségű, utángyártott termékek, a vásárlói visszajelzések alapján pedig elégedettek velük.

Jelenleg kizárólag online működnek, a bevizsgáláshoz el kell szállítani Bukarestbe a készüléket, és a megvásárolt telefonokat is így juttatják a megrendelőkhöz. Lesz fizikai üzletük is Magyarországon?

Vizsgáljuk ennek a lehetőségét, és van ilyen ambíciónk, de egyelőre korai fázisban tartunk, ezért túl sok konkrétumot nem tudok elárulni ezzel kapcsolatban. Az átfutási idő egy–három munkanap jelenleg, ez alatt az idő alatt bukaresti központunkban bevizsgáljuk a készüléket, és egyeztetjük az árat, amennyiben eltér az előzetesen a weboldalon feltüntetett ártól – akár felfelé, akár lefelé történik az ár módosítása.

(Borítókép: Blaumann Bence. Fotó: Zöld Fanni / Index)