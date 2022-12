Zöldül a Lidl: ön észrevette ezeket a változásokat a boltokban?

Kis lépések az embernek, hatalmas a bolygónak

Sokan azt gondolják, hogy nincs abban semmi kifogásolható, ha olykor egy-egy műanyag zacskó kerül a bevásárlókosárba. Ha azonban jobban odafigyel az ember, akkor észreveszi a környezetében, a természetben szétdobálva azokat. Az egyén felelőssége rendkívül fontos, azonban a szemléletformálásban szükséges az áruházláncok példamutatása is.

A műanyagnak fontos funkciói vannak az élelmiszer-kiskereskedelemben, azonban egyre többet gyártanak belőle, és keveset hasznosítanak újra, ami egyre nagyobb problémát jelent. A Lidl felismerte felelősségét, és törekszik arra, hogy minél több fenntarthatóbb alternatívát kínáljon. Egyre több női táskában lapulnak már Lidl öko bevásárló textiltáskák, amelyeknek köszönhetően nemcsak sokat lehet spórolni a bevásárlószatyrokon, hanem kevesebb műanyag is kerül a környezetünkbe. De lehetőséget biztosít a Lidl arra is, hogy ha már mindenképpen csomagolni szeretnénk a friss zöldség-gyümölcsöt a vásárláskor, az eldobható műanyag zacskó helyett inkább az újrahasználható zsákot válasszuk.

Ám nemcsak a műanyaghulladék, hanem a használt sütőolaj is káros a környezetre nézve. Kevesen tudják, hogy Magyarországon évente több mint 50 ezer tonna olajat használnak fel sütési célra. A lakosság által használt mennyiség jelentős része a lefolyóban és a WC-ben végzi, ami több szempontból is káros: a csatornarendszerben dugulást okozhat, és a szennyvíztisztítókat is terheli. Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter, 1 liter pedig akár 1 millió liter élővizet is képes szennyezni. Országszerte állnak rendelkezésre már a használt étolaj leadására gyűjtőpontok, és nemcsak töltőállomásokra vihetjük, hanem egyes Lidl áruházak is segítenek abban, hogy ezáltal kevésbé ártsunk a Földnek.

Közlekedjünk tudatosan!

Ha már a környezet védelmére irányuló törekvéseket soroljuk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a közlekedést sem, amelyben kulcsfontosságú szerepe lehet a jövőben az elektromos járműveknek. A jelenlegi energiaválságos időszakban egyre többen fontolgatnak ilyen fenntarthatósági szempontból fontos befektetéseket. A járműipar innovációinak köszönhetően folyamatosan fejlődnek ezek a lehetőségek, amellyel párhuzamosan országszerte gombamód nőnek ki a földből az új töltőállomások is. Ugyanakkor ezekből még mindig sok van kieső helyen, ahol míg tölt a jármű, elmalmozgathat az ember, ami egyszer-egyszer még érdekes is, azonban általában kidobott idő, ami hasznosabban is eltölthető. Például annyi idő alatt akár a heti nagybevásárlás is megoldható. A Lidl folyamatosan bővíti elektromosautó-töltő hálózatát, már több mint 100 áruháznál vehető igénybe a szolgáltatás. Ezzel két legyet is lehet ütni egy csapásra: míg tart a bevásárlás, addig az autó is töltődik. Ráadásul ez a töltőhálózat megújuló energiaforrásból származó zöldáramot használ a vásárlók kiszolgálására.

Zöldintézkedések a jövő szolgálatában

Sok kicsi sokra megy. Ez igaz a hatékony energiafelhasználásra is. Ahogy az egyén, úgy a vállalkozások is kezdhetik „babystep”-ekkel. Például energiatakarékos LED-izzókkal vagy berendezésekkel. Ezen az úton halad a Lidl is, amely többek között a gázfűtést hőszivattyúval váltja ki, hűtő- és fagyasztóberendezéseit folyamatosan korszerűsíti. A villamosenergia-fogyasztás csökkentését célzó intézkedéseinek eredményeképpen 2020–2021 között összesen kb. 1,1 millió kWh energiát takarítottak meg, amely által több mint 239 tonna szén-dioxid-kibocsátást előzött meg a vállalat.

Arról, hogy a Lidl emellett még milyen intézkedésekkel törekszik a fenntarthatóságra, a napokban megjelent legfrissebb Fenntarthatósági Jelentésében ír a vállalat.

