Döntöttek az uniós tagállamok, jön az oroszokra kivetett olajársapka

December 5-én lép életbe a vezetékeken érkező orosz olajra kivetett embargó, amelyről még tavasszal hoztak döntést. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta péntek reggel: Magyarország mentességet kapott az intézkedés alól, de arra kíváncsi lesz, hogy az árakban mit okoz ennek bevezetése.

A The Guardian szerint az uniós tagállamok mostani megegyezése – többek közt – épp azt a célt szolgálja, hogy az árak se szálljanak el, és a tengeri úton továbbra is szállított olajhoz olcsóbban lehessen hozzájutni. A lap szerint az uniós tagállamok némi huzavona után megegyeztek abban, hogy

maximum 60 dollár lehet egy hordónyi Oroszországból származó, tengeri úton érkező olaj ára.

Az intézkedést az utóbbi napokban már csak Lengyelország ellenezte a brit lap szerint, amely 60 dollárnál is alacsonyabb határnál akarta megszabni a limitet. Andrzej Sados, Lengyelország EU nagykövete péntek délután, a megegyezést kommentálva azt mondta, hogy azért mentek bele végül a 60 dolláros árszabásba, mert amellett még mindig garantálva van, hogy a nemzetközi piaci árnál legalább 5 százalékkal olcsóbb lesz az Oroszországból érkező olaj.

Másik viszont kritizálták a lépést, azt mondva, hogy alacsonyabb árszabásra lenne szükség. A CSIS nevű thinktank arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg hordónként 52 dollár körül van az orosz olaj ára,

vagyis az ársapka most még nem jelent érdemi változást, csak akkor, ha az embargó után nőni kezd az olaj világpiaci ára.

Az ársapkára szóló döntést hivatalosan vasárnap jelentik be az Európai Unió jogi közlönyében – írta a Reuters. A hírügynökség azt is közölte, hogy a megegyezés értelmében az ársapka intézkedését január közepén, majd utána kéthavonta rendszeresen felülvizsgálják. Kitértek arra is, hogy a december 5-e előtt felpakolt, és január 19-e előtt eladott olajra még nem vonatkozik az árkorlát.

A Fehér Ház örül, hogy keresztbe tettek „Putyin úrnak”

Szintén a Reuters számolt be arról, hogy a Fehér Ház pénteken üdvözölte a döntést.

Az ársapka segít korlátozni azt, hogy Putyin úr mekkora hasznot tud termelni az olajpiacból, és hogy mennyi pénzt tud az ártatlan ukránokat gyilkoló orosz háborús gépezet pénzelésére fordítani

– összegezte az Egyesült Államok reakcióját John Kirby, a Pentagon szóvivője.

(Borítókép: Tatiana Meel / Reuters)