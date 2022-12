Matolcsy György olyat mondott, hogy abba a forint is beleszédült

A múlt héten többször is a 410-es árfolyam körül táncolt a forint, sőt rövid időre be is nézett alá. A hétfő reggelt is ezen a szinten kezdte a magyar fizetőeszköz, majd délelőtt 10-11 óra körül gyors gyengülésbe kezdett Matolcsy György jegybankelnök beszédével párhuzamosan.

Forrás: tradingview.com

Az infláció Matolcsy szerint nem „szankciós” vagy „háborús”, mert 2021 nyarától szökött fel az energiaárak miatt.

Bajban vagyunk, sok szempontból saját döntéseink miatt vagyunk bajban

– mondta az MNB elnöke, aki azzal folytatta, hogy megbomlott a kormány és a jegybank gazdaságpolitikai összhangja, és úgy véli, ez sokba kerül. A súlyos kijelentések állhattak a forintárfolyam kilengése mögött is.

A délutáni órákban úgy nézett ki, hogy kezd magához térni a forint, majd újra gyengülni kezdett, jelenleg 412 fölött jár.

Ezen a héten a csütörtöki inflációs adat lesz meghatározó a forint árfolyamában, valamint a brüsszeli fejlemények és a gáz világpiaci árának alakulása.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)