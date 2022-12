Az energiaválság újabb területet érint érzékenyen

A MICE Business Day keretében szervezett kerekasztal-beszélgetésen Vaskó Tünde, a MaReSz főtitkára kiemelte: az élet minden területét, így a rendezvényszakmát is érzékenyen érinti az energiaválság.

Az Accor Hotels közép-kelet-európai kereskedelmi igazgatója, Popovits Éva úgy fogalmazott, hogy a helyzet nem könnyű, de nem is reménytelen. Náluk a haszon nagy része a szállodai szobákból jön, így mondjuk egy rendezvényterem felfűtésének költségeit ebből tudják kompenzálni. A 2008–2009-es válságban lecsökkentették a költségeket, 2011-ben pedig 60 ezer égőt cseréltek LED-re a budapesti hoteleknél, ami most számukra különösen előnyös döntésnek bizonyult. A válság pozitív hozadékaként említette, hogy ez az eneriatakarékossági beruházások irányába fogja irányítani a piaci szereplőket.

A túlélés záloga az energiahatékonyság lehet

Gloviczki Ákos, a Hungexpo rendezvényigazgatója elmondta, hogy egy nemzetközi cégcsoport magyarországi leányvállalataként már a Covid kezdete óta új stratégiákat kell kialakítaniuk. Rendezvényhelyszínük 36 hektáron, 10-11 hatalmas épületük energiafelhasználása horribilis, de mivel hatalmas beruházáson estek át, LED-izzók, az épületgépészet- és épületmenedzsment-szisztémájuk megújult. Mint említette, az utóbbi időszak fejlesztései miatt kevésbé sérülékeny költségvetésük, az elektromos energia- és a gázárak emelkedése ugyanakkor őket is kihívás elé állítja. A fenntartható intézmények létesítését segíti a mostani állapot.

Aranyos Sándor, a Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft. üzletágvezetője arról beszélt, hogy a Szépművészeti Múzeumot hogyan érinti a helyzet. Az épület egy komoly energiahatékonysági felújításon esett át, de állami fenntartású intézményként az energiafelhasználás 25 százalékos csökkentését, a 18 fokos maximális belső hőmérsékletet nekik is be kell tartaniuk. A felújítások következtében vannak tartalékai az épületnek, az energiahatékonysági csapatuk figyeli a takarékos üzemeltetést, például 17 óra után automatikusan lekapcsolnak a számítógépeik, az azonban operatív és infrastrukturális kihívást jelent, hogy ezután vannak náluk a rendezvények. Hozzátette: üzleti stratégiájukban a megemelkedett költségeket nem terhelnék tovább az ügyfeleikre, inkább három különböző árazási csomagot vezetnek be.

A Roxer Kommunikációs Kft. ügyvezetője, Rókusfalvy Gábor kiemelte, hogy nagy bizonytalanságot észlel a piacon. Vannak, akik leszerződött eseményeket mondanak vissza, mások az árban várnának el rugalmasságot, amit sok esetben nem fogadnak el ügyfeleik.

Brunner Orsolya, a Silhouette Consulting Kft. ügyvezetője is visszamondott rendezvényekről számolt be. A csendesebb december ellenére mégse látja csüggesztőnek a helyzetet. Hozzátette: azonban már nem tudnak fix áras költségvetést leadni a megkereséseikre.

„Előfordul, hogy a beszállítóink egyik napról a másikra emelik áraikat, így az áraink F&B-része különösen képlékeny, miközben olyan árakat kell meghatároznunk, melyek nemzetközi szinten is versenyképesek” – fűzte hozzá Popovits Éva. „Az energiaválság ugyanakkor csak egyetlen tétel, a tervezhetetlenség túlmutat az energiaválságon” – reflektált Gloviczki Ákos.

A MaReSz főtitkárának kérdésére, miszerint az eurós árképzésben látják-e a megoldást a résztvevők, úgy feleltek, hogy ugyan egyre több beszállító már áttért erre, de a megbízók többsége nem fogadja el a díjak euróban való kalkulálását, ezzel az ügynökségek nagy kockázatot vállalnak. Mivel egyelőre a partnerek szerződéskötési hajlandósága kiszámíthatatlan, úgy vélik, hogy a 2023-as év vízválasztó lesz a szektor számára. Aranyos Sándor a helyzet értékelését azzal zárta, hogy a partnerek együttműködése, az ügyfelek edukációja és a konstruktivitás jelenthet a jövőben megoldást.

Brunner Orsolya szerint a következő év a vállalkozások számára éppúgy erőpróbát jelent, mint a Covid-időszak. „A nagy túlélők időszaka ez” – zárta a beszélgetést.