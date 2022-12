Óriási sorok, pánikoló autósok a benzinkutaknál

Egyre súlyosabb az üzemanyaghiány a magyar benzinkutakon, nemcsak a hétvégén, de már hétfőn és kedden reggel is hosszú sorok alakultak ki a töltőállomásokon, már ahol van üzemanyag. A közösségi oldalakon folyamatosan számolnak be arról a szerencsésebbek, hogy hol, melyik kúton mennyit tudtak tankolni. De érkeznek olyan beszámolók is, amelyek szerint a hatósági áras üzemanyagról már ne is álmodjunk, míg máshol piaci áron sem érhető el a 95-ös oktánszámú benzin. A hajsza tehát tovább folytatódik.