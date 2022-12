Rettegnek a magyar tojástermelők, sok kereskedő dönt a behozatal mellett

Mint arról korábban beszámoltunk, a kormány döntése alapján árstopos termék lett a tojás. Az erre vonatkozó jogszabály szerint a terméket a szeptember 30-án érvényes áron kell értékesíteni, így az akkori differenciált ár a mérvadó.

A megfigyelések szerint a tojás esetében is hasonló közgazdasági, piaci reakciók léptek életbe, mint a korábban fixált árú termékek esetében. A termelők arról számoltak be az ársapka bejelentése után, hogy jelentősen növekedett a fogyasztás, ám a megrendelés csökkenő tendenciát mutat. Úgy gondolják, ennek hátterében az áll, hogy a kereskedők próbálják visszafogni az eladott mennyiséget és mennyiségi korlátozást vezettek be az eladásokban.

Importálhatják a tojást

Ugyanakkor a Portfólió azt írja, a termelők jelzései szerint a megrendelések csökkenése mögött nem csak a pánikbeszerzés áll. Több olyan értesülés is napvilágot látott, mely szerint a kereskedelem a lengyel importtojás felé fordult.

A megnövekedett takarmány- és energiaárak miatt szenvedő hazai tojástermelőknek kifejezetten rosszkor, a karácsony előtti egyik főszezon idején jött a tojás árstopja. De a kereskedők sem tudnak több veszteséget vállalni, ezért a lehető legolcsóbb forrásokat részesítik előnyben.

Az érdekelt felek egy dologban értenek egyet: az árstop mielőbbi megszűnése rendezhetné a kialakult helyzetet.

(Borítókép: Filip Singer / MTI / EPA)