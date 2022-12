Soha nem látott béremelés a kecskeméti Mercedes-gyárban

Két lépcsőben, együttesen 24 százalékos béremelésről, továbbá eredményrészesedésről állapodott meg a kecskeméti Mercedes-gyárban a német autóipari konszern hazai menedzsmentje a dolgozókat képviselő szakszervezetekkel – tudta meg az Index. A teljes juttatási csomag így összességében akár 30 százalék feletti pluszt is hozhat a konyhára egyes munkavállalóknak.

Iparági forrásokból az Index úgy értesült, hogy eredményesen zárultak Kecskeméten, a Mercedes-Benznél a bértárgyalások. A lapunkhoz eljutó információk több forrásból is 20 százalék feletti béremelésről szóltak, továbbá arról, hogy az eddigi gyakorlattól eltérő módon a munkavállalói érdekképviseleteknek eredményrészesedést is sikerült tető alá hozniuk a vállalat képviselőivel egyeztetve. Ezeket a fejleményeket érdeklődésünkre hivatalosan is megerősítették a Bács-Kiskun megyei autógyárnál.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary (MBMH) Kft., valamint a Vasas Szakszervezeti Szövetség MBMH Vasas Alapszervezet és a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (MTSZSZ) konstruktív tárgyalásokat folytatott a bérek alakulásáról. A célunk az volt, hogy jó megállapodást kössünk az érdekképviseletekkel, ami megtörtént a következő évre vonatkozó bérfejlesztésről

– kezdte tájékoztatását az Indexnek az MBMH Kft. Kifejtették: a vállalat stabil foglalkoztatást, valamint versenyképes juttatási csomagot és komoly fejlődési lehetőségeket kínál a kecskeméti gyár több mint 4500 munkavállalója számára.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. valamennyi aktív dolgozójának alapbére 2023-ban két lépcsőben emelkedik: január 1-jétől 17 százalékkal, majd egy második lépcsőben augusztus 1-jétől további 7 százalékkal.

A bérmegállapodás további elemeivel együtt – ilyenek például az infláció alakulásától függően negyedévente folyósított külön kifizetés, vagy a dolgozóknak fizetett, újonnan bevezetett eredményrészesedés – a teljes juttatási csomag összességében akár több mint 30 százalékkal emelkedhet az egyes munkavállalók esetében a jelenlegi szinthez képest.

Megerősített munkaadói pozíció

A Mercedes-Benznél ezt úgy értékelték, hogy ezzel a juttatási csomaggal a vállalat megerősíti pozícióját az ország egyik legvonzóbb munkaadójaként. Arra is felhívták lapunk figyelmét, hogy a vállalat jelentős számú új munkatárs felvételét kezdte meg Kecskeméten a folyamatban lévő gyárbővítéssel és a jövőbeli, új, tisztán elektromos hajtású modellek gyártásával összefüggésben.

Ahogy arról októberben az Index beszámolt, a rezsiterhek enyhítésére akkor a havi bér 60 százalékának megfelelő kiegészítő juttatást kapott a Mercedes-gyár minden dolgozója. Azért éppen a bérek 60 százalékában szabták meg a rezsitámogatást, mert az így a július–decemberi időszakra vetítve 10-10 százalékot jelentett a második fél évet tekintve.

Hatalmas beruházás indul

Ami a termelést illeti, a korábbi bizonytalanságok (háborús hatások, akadozó beszállítás, rezsiválság) után új távlatokat nyitott Kecskeméten egy júliusi bejelentés, amely szerint mintegy 400 milliárd forint értékben új gyártósorokkal bővíti magyarországi összeszerelő és karosszériaüzemét a stuttgarti központú prémiumautó-gyártó.

A hozzávetőleg 1 milliárd euró értékű beruházást a 2022–2026-os üzleti terv keretében valósítja meg Kecskeméten a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

A komplex fejlesztések fókuszában a gyártósorok további rugalmasabbá tétele, a digitalizáció és a fenntarthatóság áll. Egyértelmű törekvés, hogy a dél-alföldi üzem új modellek sorozatgyártásba történő integrálásával erősítse szerepét a globális termelési hálózatban, az új MMA-platform (Mercedes Modular Architecture) modelljeinek 2024-től, míg az MB.EA-platform (Mercedes-Benz Electric Architecture) egyik tisztán elektromos modelljének sorozatgyártása 2025-től indul.

Csökkenő árbevétel, növekvő nyereség

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. korábban nyilvánosságra hozott beszámolója szerint tavaly 3,1 milliárd euró árbevételt ért el az előző évi 3,4 milliárd euróval szemben; az adózás utáni nyeresége viszont nőtt: az egy évvel korábbi 39,3 millió euróról 67,6 millióra. A Mercedes-Benz kecskeméti gyára tavaly több mint 135 ezer járművet gyártott, mintegy 25 ezerrel kevesebbet, mint 2020-ban.

