Térképen mutatjuk, hol lehet tankolni Magyarországon

Az elmúlt napokban egyre nagyobb méreteket öltött az üzemanyaghiány a magyar kutakon, a töltőállomások közelében kígyózó sorok voltak láthatók országszerte. A Mol korábban arról tájékoztatott, látja a pánikvásárlás hatásait, de leszögezte, az ársapka miatt nem tud több üzemanyagot behozni külföldről.

A napokban kialakult válságos helyzetre való tekintettel a magyar kormány kivezeti a 480 forintos ársapkát a magyar kutakról – jelentette be kedd este Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója.

Többen már hétvégén is azzal szembesültek, hogy hosszasan kellett keresgélniük a kutak között, mire találtak – nem is feltétlenül ársapkás – üzemanyagot. Ebben segíthet most egy új közösségi alkalmazás, a benzinkut.info. Ennek segítségével könnyedén ellenőrizhetjük, melyik kúton érdemes próbálkozni és milyen üzemanyagot tankolhatunk – hatósági árasat vagy normált.

A használata egyszerű: ha a felhasználó rábök a térképen megjelenő gombostűkre, felugrik egy ablak, amely megmutatja a készletadatokat, valamint azt is, hogy mikor frissültek legutóbb az adatok. Az alkalmazás azonban arra figyelmeztet, hogy ezek az adatok nem feltétlenül tükrözik a valóságot.

Mivel bárki hozzájárulhat az adatbázishoz, a közzétett adatokat pedig nem ellenőrzi senki, előfordulhatnak a félrevezető információk. Az oldal készítői ezzel szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy nem vállalják a felelősséget az adatok pontosságáért.

A benzinárstop kivezetésével külön cikkben, percről percre is foglalkozunk, ahol minden részletről beszámolunk.

(Borítókép: benzinkut.info)