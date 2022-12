Az energiaválság miatt bezár a híres magyar cukrászda

A Benedetto 1986 nyara óta fogadta az édesszájúakat, volt, hogy 10-15 ember dolgozott ott, a létszám azonban mostanra háromra olvadt.

„Nehéz volt meghozni a döntést, de muszáj volt bezárnom ebben a gazdasági helyzetben, főleg úgy, hogy nagyon bizonytalan a jövő. Az alapanyagárak emelkedésével olyan összegeket kellett volna kiírnom az árlapra, amelyet nem lett volna szívem elkérni. Az utóbbi időben kifizetett villanyszámláim összege egymillió-kettőszázezerre rúgott. Ezt nem lehet kigazdálkodni egy kis cukrászdában, ahol 500-600 forintos termékeket árulok” – magyarázta Cseh István, aki 31 évvel ezelőtt, 1991. március 12-én vette át a cukrászda üzemeltetését.

Szerinte a cukrászdák lesznek a legnagyobb vesztesei a mostani válságnak. „Még egy vendéglátóhely is kiszállíthat, mi nem. Hónapok óta csökken a forgalmunk, mostanra körülbelül 20-25 százalékkal. Véleményem szerint a következő év elején a cukrászdák több mint fele be fog zárni” – mondta a Kisalföldnek a szomorú üzletvezető.

A szállodákat sem kíméli a rezsidémon

Az elszálló alapanyag- és energiaköltségek a szállodákat is nagyon nehéz helyzetbe hozták, többek között Sopron híres szállodája is a bezárás mellett döntött.

Somlyai Zoltán, a BDPST Hotel Management Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott, minden megváltozik a szállodapiacon. Mint írta, a régi, modernizálatlan, kevésbé energiahatékony hotelek várhatóan nehéz helyzetbe kerülhetnek, így ez a kínálat csökkenéséhez vezet, de egyben egy általános színvonal-emelkedés is hozhat, hiszen a modernebb, stabilabb üzleti alapokon álló hotelek maradnak majd talpon. A bezárások miatt meg fog jelenni egy olyan munkaerő-túlkínálat a piacon, amire az elmúlt nyolc-tíz évben nem volt példa – tette hozzá.

A városok és a sportegyesületek is takarékoskodnak

A rezsiválság több hazai nagyvárost, települést is takarékossági intézkedések meghozatalára kényszerít. A helyi intézményeket és gazdasági társaságokat érintő általános takarékossági javaslatokat dolgoz ki a pécsi önkormányzat is. Ennek keretében szociális támogatásokat vezetnek be, és a közvilágítási rendszert is korszerűsítik, továbbá intézkedési terveket fogalmaztak meg a vízszolgáltató villamos energiától való függetlenedésére.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere pedig egy olyan előterjesztést ismertetett, amely szerint a város a helyi futballstadion üzemeltetését december 31-ig kizárólag a jelentősebb műszaki károk megelőzéséhez szükséges szinten biztosítja, a centerpálya füvének fűtésére és világítására sem kerül sor. A fehérvári városvezető tájékoztatása szerint várhatóan a városi múzeumot és az uszodákat is bezárják.

November elején a labdarúgó NB I-ben szereplő Honvéd FC bejelentette, hogy november közepétől teljesen bezárják a Bozsik Arénát. A lépést azzal indokolták, hogy a drasztikusan növekvő rezsiköltségek költségcsökkentésre és racionalizálásra kényszerítik a klubot.