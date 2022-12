Holoda Attila: A kormány indoklása nem fedi a valóságot

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedd este bejelentette: kivezetik a benzinársapkát. Mostantól senki sem tankolhat 480 forintért magyar benzinkúton, csak ha a piacár azt kívánja. Egész egyszerűen tarthatatlanná vált a helyzet a magyar benzinkutakon – ahogy azt több cikkben is bemutattuk. Az utóbbi napokban az autósok szinte keresve sem találtak üzemanyagot, ahol pedig véletlenül mégis benzinre vagy dízelre bukkantak, ott többórás sort kellett kivárniuk, hogy csurranjon-cseppenjen valami.

Ahogy fogyott az üzemanyag a kutakon, úgy zártak be sorra a töltőállomások, a kezelhetetlen helyzet pedig odáig vezetett, hogy a kormánynak közbe kellett lépnie.

Az Indexnek nyilatkozott Holoda Attila energetikai szakértő, aki szerint a tegnapi bejelentés kiemelten pozitív fejlemény, szerinte látszott, hogy képtelenség tartani az ellátásbiztonságot.

Akkora pánik alakult ki, hogy olyanok is elkezdtek benzint felvásárolni, akiknek nem volt rá szükségük. Ezt már nem bírták a benzinkutak, különösen úgy, hogy a Dunai Finomító csak tegnap hajnalban tudott újra működni. Látszott, hogy most már eljutottunk arra a szintre, hogy az importőrökre is szükség van a hazai ellátásban. Továbbá, vélhetően visszaesik ez a pánikfelvásárlás