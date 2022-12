Az infláció mértékét tekintve ugyan eltérnek a vélemények, de abban a legtöbb szakértő egyetért, hogy a benzinárstop kivezetése miatt az eddigieknél is magasabb infláció várhat Magyarországra.

Németh Dávid, a K&H elemzője úgy véli, hogy hiába most vetett véget a kormány hivatalosan is az árstopnak, a piaci ár egy része már korábban felütötte a fejét a gazdaságban. Az elemző arra datálja ezt az időpontot, amikor a kormány nyáron úgy döntött, hogy céges autók nem tankolhatnak hatósági árért. Németh Dávid szerint a piaci benzináron már év vége előtt látszódni fog az infláció nyoma.

Mivel a nyár vége óta a céges autók már nem tankolhatnak hatósági áron, így azért a gazdaságba már került be piaci áron eladott benzin, az már egy másik kérdés, hogy pontosan mennyi. Most kikerült azonban két újabb csoport a körből, pontosabban a taxisok és a mezőgazdaságban dolgozók is, így ebben a szegmensben, biztos vagyok benne, hogy áremelésre kell számítani, hiszen a benzin hirtelen az ő számukra is negyven százalékkal lett drágább a piaci árhoz képest