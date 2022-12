Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke azt mondta: a benzinárstop már tavaly novemberben, a bevezetése pillanatában elbukott.

Ez egy végtelenül álságos, elfogadhatatlan lépés volt, jól szemléltette a rendszer gátlástalanságát a gazdasági szempontoktól függetlenül is

– fogalmazott a korábbi országgyűlési képviselő, államtitkár.

Horn Gábor azt nyilatkozta az ATV-nek, hogy nyáron már minden szakember, pártállástól függetlenül azt mondta: a benzinárstop „csak ámítás és nagy ára lesz”.

A korábbi SZDSZ-es politikus hozzátette: a benzinárstop bevezetésekor nem volt háború, ahogy szankciók sem, azaz „hazugság, hogy emiatt lett volna szükség erre”.

Horn Gábor szerint „rettenetes” gazdasági és társadalmi következmények is lehetnek, ez is bizonyítja, hogy „ez egy káros intézkedés volt”. Úgy fogalmazott: ő egy nagy autóval jár, 480 forintos benzinnel, „ezt azokkal is megfizettették, akik viszont nem is vezetnek, nincs autójuk. Ez végtelenül igazságtalan és elfogadhatatlan.”