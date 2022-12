A benzinárstop kivezetése miatt még keményebb inflációval nézhet szembe Magyarország

Az elmúlt napokban egyre nagyobb méreteket öltött az üzemanyaghiány a magyar kutakon, a töltőállomások közelében kígyózó sorok voltak láthatók országszerte. A Mol korábban arról tájékoztatott, látja a pánikvásárlás hatásait, de leszögezte, az ársapka miatt nem tud több üzemanyagot behozni külföldről.

A napokban kialakult válságos helyzetre való tekintettel a magyar kormány kivezeti a 480 forintos ársapkát a magyar kutakról – jelentette be kedd este Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója.

A Pénzcentrum arról kérdezett négy szakértőt, hogy mire számíthat most Magyarország az inflációt tekintve, vajon teljesen elszabadulnak-e az árak. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint az intézkedés mindenképpen üdvözítendő, az ellátási nehézségek azonban nem fognak azonnal megoldódni, ahogy azt is nehéz megjósolni, hogy mikor stabilizálódik a hazai helyzet.

Ezt nagyon nehéz megmondani, de az biztos, hogy átmenetileg még nem a normális piaci hatások jelentkeznek majd a hazai benzinkutakon, ennyi idő után biztosan kell majd némi »fellélegzés«, és akkor gyűrűzik majd be ide is véglegesen a piaci árképzés

– magyarázta.

Újra fel kell építeni az importot, biztosítani az ellátás régi zökkenőmentességét – azt szokták meg az autósok, hogy ha valami van is a nemzetközi olajpiacon, azt ők annyira nem érzik, hiszen mindig volt itthon annyi tartalék, hogy az itthoni ellátás zavartalan legyen, de ez a tartalék most nincs meg. Legelőször azt a benzint importáljuk majd, ami a környező országban elérhető

– tette hozzá. A főtitkár véleménye szerint a benzinár emelkedése egészen biztosan be fog épüli az árakba, akkor is, ha azonnal nem fogjuk látni a hatását. Németh Dávid, a K&H elemzője úgy véli, hogy hiába most vetett véget a kormány hivatalosan is az árstopnak, a piaci ár egy része már korábban felütötte a fejét a gazdaságban.

Az elemző arra datálja ezt az időpontot, amikor a kormány nyáron úgy döntött, hogy céges autók nem tankolhatnak hatósági árért. Németh Dávid szerint a piaci benzináron már év vége előtt látszódni fog az infláció nyoma.

Mivel a nyár vége óta a céges autók már nem tankolhatnak hatósági áron, így azért a gazdaságba már került be piaci áron eladott benzin, az már egy másik kérdés, hogy pontosan mennyi. Most kikerült azonban két újabb csoport a körből, pontosabban a taxisok és a mezőgazdaságban dolgozók is, így ebben a szegmensben biztos vagyok benne, hogy áremelésre kell számítani, hiszen a benzin hirtelen az ő számukra is negyven százalékkal lett drágább a piaci árhoz képest

– magyarázta, hozzátéve, hogy az inflációs nyomás hiába jelentkezik már év végén, még a következő évben is tapasztalható lesz. Németh Dávidhoz hasonlóan az ING vezető elemzője, Virovácz Péter is két százalékra teszi az áremelkedés mértékét. Ő azonban úgy véli, hogy reális esély van arra, hogy a piac néhány hónap alatt visszaáll a normális kerékvágásba.

Azt várom az árstop végétől, hogy a kis, független kutak is összeszedik magukat, ráadásul jön az importbenzin, de biztosan kell majd egy kis idő, mire megtörténik a teljes visszarendeződés. Az inflációs nyomást, az emelkedés mértékét nagy pontossággal igen nehéz megjósolni, de kétségtelen, hogy be fog gyűrűzni az árakba az, hogy a benzin ára folyamatosan változni fog. Szerintem két százalék körüli lesz az az érték, amivel az inflációt »meglöki« a benzinárstop kivezetése, de inkább arra számítok, hogy a januári adatokból látszik majd ez jobban. Fontos ugyanis tudni, hogy a KSH minden hónap huszadik napjáig gyűjti az adatokat, majd ezt feldolgozva kapjuk meg az inflációs rátát a következő hónap elején: mivel a benzinárstopnak hatodikán lett vége, mindössze két hétig tankolnak decemberben az emberek piaci árú benzint, vagyis a decemberi statisztikában még kevésbé látszik majd, mennyivel drágította meg az életünket az újra piaci áron kapható benzin

– fogalmazott Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője szerint azonban még az eddig tapasztaltaknál is nagyobb lesz az áremelkedés. Ezt persze nem csak a benzinárstop megszüntetése okozhatja, mert a többi körülményen is sok múlhat.

Mindeddig 23 százalékos áremelkedéssel számoltam, de most, hogy a benzinársapka megszűnt, szerintem fel kell készülnünk a 26 százalékos adatra a decemberi hónapra vonatkozóan. Persze nem kizárólag ezen múlik: én például bízom abban, hogy még az idén meglesz a megegyezés az uniós pénzekről, illetve nyilván sok múlik most is az eurónak a forinttal szembeni árfolyamán is. Összességében persze elmondható, hogy bizony érezni fogjuk a mindennapi árakban is a benzinárstop megszüntetését

– fogalmazott az elemző. Abban mind a négy megkérdezett szakértő egyetértett, hogy itt volt az ideje az árstop megszüntetésének. Ahogy abban is egyeztek a vélemények, hogy ezt előbb-utóbb meg kell lépni az összes árstopos élelmiszerrel kapcsolatban is.

A kormány először 2021. november 15-től rögzítette eleinte három hónapra a benzinárakat, az akkori állás szerint február 15-ig, azóta már négy alkalommal változtatta meg az üzemanyagokra vonatkozó ársapka végének időpontját. Legutóbb szeptemberben rendelkezett erről a kormány, az üzemanyagárstop hatálya december 31-ig érvényes.

