Az árstop meghosszabbítására készülhet a kormány

Sajtóértesülések szerint a kormány meg kívánja hosszabbítani az élelmiszerárstopot, amiről állítólag már a legutóbbi kormányülésen is tárgyaltak, az élelmiszerárak befagyasztása nagy támogatottságot élvez kormányzati körökben. Az árstop jelenleg december végéig van érvényben, ám a tervek szerint akár húsvétig is meghosszabbíthatják.

Még jövő áprilisban is velünk lehet az élelmiszerárstop a Portfolio értesülései szerint. A lap több forrásra hivatkozva arról ír, hogy a jelenleg decemberig tartó árstopot a kormány nem szüntetné meg az év végével, legalább húsvétig fenntartaná.

Ezzel kapcsolatban az Index is levélben kereste a Miniszterelnöki Kabinetirodát, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

A portál forrásai szerint mindemellett a kormányzat nagyobb büntetéseket és szigorúbb ellenőrzéseket is kilátásba fog helyezni, ugyanis a kabinetnek nem tetszik, hogy egyre drasztikusabb az élelmiszerhiány az árstopos termékek körében.

A magyar termékek bánhatják a döntést

Miközben a kereslet egyre fokozódik, a kínálat nem nő, a kereskedőknek ugyanis nem érdekük az elvárt (tavalyi) mennyiségnél többet adni az elszenvedett veszteségek miatt. Kérdés, hogy a beszállítók mit lépnek, vagyis az importőrök, mert bár most rosszabb áron tudják értékesíteni az árstopos termékeket, mint más országokban, most van alkalmuk a piacszerzésre.

Már vannak olyan jelek, hogy bizonyos termékekben jobban betör az import. Az egyik forrás szerint emiatt egyre kevésbé fognak tudni magyar termékeket kínálni a kiskereskedelmi láncok, hiszen vannak, akik importforrásból olcsóbban tudják beszerezni a termékeket. Hozzátette:

Az árstop a teljes ellátási láncot veszélybe sodorja.

A kiskereskedelmi szektorra rálátó források állítása szerint a hosszabbítással egy dolog garantált:

a vártnál magasabb inflációs pálya.

Az árstopos termékeken keletkező egyre nagyobb veszteséget ugyanis szétterítik más termékekre.

A kiskereskedők a legnagyobb vesztesei az árstopnak

Egyik forrásuk szerint nem világos, hogy miért tartják fent még most is az árstopot, hiszen a boltok most is szétosztják a veszteséget más termékekre, és amikor majd elengedik az árbefagyasztást, hatalmasat fog nőni az addig árstopos termékek ára is – miközben azoknak a termékeknek nem fogják csökkenteni az árát, amelyekre szétterítették az árbefagyasztás miatti veszteséget. Információik szerint az árstop fenntartásával a kormány célja, hogy kiűzzön egyes kiskereskedelmi multikat az országból.

Eddig azonban úgy tűnik, hogy a kisboltosok a legnagyobb vesztesek. Ők ugyanis azok az egységek, amelyek nem bírják a beszerzési árak drasztikus emelkedését, az energiaválságot és az árstopot: az első félévben több mint kétezer kiskereskedelmi egység zárt be. A következő hónapok nagy kérdése az lesz, hogy a költségek emelkedése, a reálbérek csökkenése, a kiskereskedelmi forgalom visszaesése és az árstop esetleges fennmaradása miként hat majd a vállalatokra, illetve a fogyasztói árakra.

(Borítókép: Index)