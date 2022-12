Béremelés sem kell a munkavállalók motivációjához

Béremelés nélkül is erősíthető a munkavállalói lojalitás, a SZÉP-kártya mellett a céges programok, a telefon, a laptop, a vállalati autók és a tréningek a legnépszerűbb sztenderd béren kívüli juttatások a hazai vállalatoknál.

Az EY Adókonferencia egy nemzetközi tanácsadó cég, amely több mint 250 résztvevője körében készített felmérést a munkavállalói lojalitásról, és az eredmények alapján megállapította, mi minden motiválja a munkavállalókat a pénzen kívül.

Az EY szakértői arra is felhívták a figyelmet, hogy a megszokott megoldásokon túl számos adóhatékony lehetőség kínálkozik, ideértve bizonyos értékpapírprogramokat is, amelyekkel a vállalkozások a bérköltségek jelentős emelése nélkül is növelhetik a munkavállalók motivációját és lojalitását.

Az energiaválság, az infláció és a növekvő kamatok nem várt kihívások elé állították a vállalatokat, ebben a környezetben minden cég számára fontos a működési költségek féken tartása, miközben az alkalmazottak béremeléssel szeretnék megtartani a vásárlóerejüket.

A felmérésből kiderült, hogy mik azok a fizetésen kívüli juttatások, amikkel a leginkább motiválhatók a munkavállalók:

a válaszadók 95 százalékánál SZÉP-kártyát,

90 százalékánál céges programokat,

83 százalékánál prémiumkategóriás munkaeszközöket,

79 százalékánál vállalati autót,

75 százaléknál tréningeket tartalmaznak leggyakrabban a béren kívüli, szívesen látott juttatási csomagok.

Idén egyébként rengeteg pénzt költöttek a magyarországi munkavállalók SZÉP-kártyával. Ennek értéke összefügg az elfogadóhelyek gyarapodásával és egyéb tényezőkkel, melyekről itt számoltunk be.

