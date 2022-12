Püfölték a forintot, ahogy nem szégyellték

A múlt héten többször is a 410-es árfolyam körül táncolt a forint, sőt rövid időre be is nézett alá. A hétfő reggelt is ezen a szinten kezdte a magyar fizetőeszköz, majd délelőtt 10-11 óra körül gyors gyengülésbe kezdett Matolcsy György jegybankelnök beszédével párhuzamosan, egészen 413-ig gyengült.

Szerdán viszont az árstop eltörlése után masszívan erősödött a hazai fizetőeszköz, még a 408-as szintet is elérte. Nem sokáig örülhettek azonban a long pozíciót felvevők, csütörtökön ugyanis megérkeztek a friss inflációs adatok és bezúzták a forint árfolyamát.

Az inflációs adat beszakította a forintot

A KSH adatai szerint novemberben 22,5 százalékkal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához képest – ezzel európai szinten negatív rekorderek vagyunk.

Pleschinger Gyula, a jegybank (MNB) Monetáris Tanácsának tagja egy szerdai külgazdasági konferencián rávilágított, hogy az élelmiszerárak Magyarországon jelentősebb hatást fejtenek ki az inflációra, mint a környező országokban.

Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,8 százalékkal nőttek. A legdurvább áremelkedést a tojás (102,9 százalék), a kenyér (81,8 százalék), a tejtermékek (79,0 százalék), a sajt (78,8 százalék), a vaj és vajkrém (77,3 százalék) produkálta.

A brutális inflációs adatokra a forint beszakadt – a csütörtök reggeli órákban még 411-es árfolyamról 1-2 óra leforgása alatt 415-ig gyengült az euróval szemben. Ezzel egyre biztosabb, hogy egy újabb gyengülési hullám vette kezdetét. A forint egy olyan szintet szakított át, amit már napok óta kerülgetett, a 415-ös EUR/HUF árfolyamot. Úgy áttörte a forint ezt a szintet, hogy az új ellenállási pontot, a 420-as szintet is megközelítette. Némi visszaerősödés után jelenleg 418 közelében jegyzik a forintot az euróval szemben.

Forrás: Google Finance

Megütötte a kormány a Mol részvényeit

A BUX 718,75 pontos, 1,59 százalékos csökkenéssel, 44 614,88 ponton zárt szerdán, miután a kormányzat bejelentette, hogy elvonja a Mol extraprofitját. Az intézkedés elriaszthatta a befektetőket az olajtársaság papírjaitól. Erre utal, hogy szerdán a Mol árfolyama 2,56 százalékos esést szenvedett el. Egy lendületesebb visszaerősödés után az olajtársaság papírjai pénteken 0,77 százalékos plusszal zártak. A Richter 2,15 százalékos pluszban zárt, az OTP 0,6 százalékot emelkedett pénteken, míg a Magyar Telekom 0,46 százalékos eséssel zárta a kereskedést. A BUX a pénteki záráskor 0,77 százalékot erősödött.

Negatív hangulat az európai tőzsdéken

Az európai részvénypiacok kedden negatív hangulatban kereskedtek, a vártnál erősebb német ipari termelési adatok viszont ellensúlyozták az esést. Ezen a héten meredek lejtőn csúsztak az európai tőzsdék: a londoni FTSE-100 index 1,07 százalék, a frankfurti DAX-index 0,76 százalék, az euróövezet 11 országának 50 blue chip vállalatát tömörítő Euro Stoxx 50 pedig 0,63 százalékos esésben van.

Az alapkamat változásaira érzékeny Nasdaq 8,07 százalékot zuhant a héten, a Dow 1,96 százalékot esett, az S&P 500 pedig 2,5 százalék körüli mínuszban jár.

Forrás: Google Finance

Tovább gyengülhet a dollár

Az Egyesült Államok kereskedelmi deficitje októberben már második hónapja növekedett. Amíg az import egyre drágult, addig az exportbevételek csökkentek – ez az ország negyedik negyedéves gazdasági növekedésének lassulását vetíti előre.

Az áruk és szolgáltatások kereskedelmi hiánya 5,4 százalékkal 78,2 milliárd dollárra nőtt az egy hónappal korábbihoz képest – derült ki a Kereskedelmi Minisztérium keddi adataiból.

Az Egyesült Államok június óta nem tapasztalt ilyen mértékű deficitnövekedést.

Ez egyre inkább valószínűsít egy közelgő recessziót. Ennek megfelelően a dollár is gyengült az elmúlt hetekben, várva a Fed monetáris szigorítására. A dollár ugyan az elmúlt hónapokban az idei erősödésének nagy részét elvesztette, a héten mégis erősödni tudott, a dollárindex 0,38 százalékkal emelkedett. A forinttal szemben 0,97 százalékos erősödést ért el a héten, egy dollárból 397 forintot tudunk venni. Az euróval szemben közel fél százalékot gyengült az amerikai fizetőeszköz.

Forrás: Google Finance

Mélyrepülésben az olaj ára

A recessziós félelmek háttérbe szorítják az orosz energiára bevezetett új korlátozások miatti aggodalmakat. Az amerikai kőolaj kedden 3,5 százalékkal 74,25 dollárra esett hordónként, amire legutóbb egy évvel ezelőtt volt példa. Ezzel az olaj ára 43 százalékkal csökkent azóta, hogy márciusban rövid időre meghaladta a hordónkénti 130 dollárt az ukrajnai orosz invázióval kapcsolatos félelmek miatt.

Péntekre a WTI olaj 71,02 dollárra csökkent a múlt heti 80,34 dollárról, a Brent olaj hordónkénti ára 76,7 dollárra esett vissza a múlti heti 83,87 dollárról, a számunka talán legmeghatározóbb Urals típusú olaj pedig 62,7 dollárról 52,7 dollárra csökkent, ezzel becsúszott a 60 dolláros ársapka alá.

Az olajárak csökkenése előrevetíti az üzemanyagárak mérséklődését is. Ha pedig nem csökkennek az üzemanyagárak, az egy új veszélyt is jelezhet.

(Borítókép: Index)