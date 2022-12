Őrületes pénzeket nyerészkednek rajtunk az uniós LNG-bárók

Már térdig gázolunk az energiaválságban – fürkésszük, kitől és mennyiért szerezhetnénk be a rezsiárakat még élhető szinten tartó olajat és földgázt. A válság ugyanakkor lehetőség is, persze nem nekünk, hiszen nem ülünk akkora készleteken, mint az oroszok vagy az amerikaiak. A nyerészkedők most cseppfolyós földgázt, vagyis LNG-t vásárolnak a tengerentúlról, hogy aztán négyszeres áron adják el itthon.