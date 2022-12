Az autógyártás lehet a magyar gazdaság megmentője

Mint a hírügynökség riportjában írják, a magyar autóiparban három ország – Németország, valamint az európai riválisokat messze megelőzve az elektromos akkumulátorok terén vezető szerepet betöltő Kína és Dél-Korea – beruházásai dominálnak.

E három ország vállalatai 31-ből 29 esetben részesültek a Magyarország által kiosztott készpénztámogatásból az elmúlt évtizedben annak érdekében, hogy fellendítsék az autó- és akkumulátorágazatot – derül ki a Reuters kormányzati adatokból készült elemzéséből.

A támogatások kedvezményezettjei között szerepelt a BMW és a Mercedes-Benz német autógyártó, valamint az olyan akkumulátorgyártók, mint például a kínai BYD és a koreai rivális Samsung SDI. A kormányzati adatok szerint Magyarország csak az elmúlt hat évben összesen több mint 14 milliárd euró közvetlen külföldi befektetést kapott az akkumulátorágazatba.

Az, hogy az autógyártók és az akkumulátorbeszállítók egymás mellett dolgozhatnak, erős vonzerőt jelent. A kínai CATL, valamint a koreai SK Innovation és Samsung SDI akkumulátoróriások mind azt mondták a Reutersnek, hogy a német autógyártókhoz való közeledés kulcsfontosságú tényező volt magyarországi beruházási döntésüket illetően.

A CATL 7,6 milliárd dollárt fektet be Európa legnagyobb akkumulátorgyárának magyarországi megépítésébe. Ez az üzem és a 2,1 milliárd dolláros BMW-gyár is Debrecenben lesz. A Mercedes-Benz kecskeméti gyárát elektromos autók gyártására alakítja át, az Audi pedig Győrben üzemelteti gyárát.

Az ilyen nagyvállalkozások áldást jelenthetnek Orbán Viktor miniszterelnök kormánya számára, mivel Magyarország az évtized legnehezebb gazdasági környezetével néz szembe – írták.

Magyarország válhat az elektromosautó-gyártás egyik központjává

Korábban a Financial Times is terjedelmes cikkben számolt be arról, hogy milyen lépéseket tett Magyarország azért, hogy az elektromosautó-gyártás egyik központjává váljon. Előrejelzésük szerint a jövőben Európa második legnagyobb központja jöhet létre idehaza.

A lap azt írta, hogy korábban az egyik legnagyobb kínai akkumulátorgyártó, a CATL is Magyarország legnagyobb beruházását jelentette be Debrecenben, mindeközben szinte a szomszédjukban hoz létre egy másik gyárat az EcoPro BM nevű dél-koreai vállalat is.

Felidézték, hogy a CATL bejelentése után a BMW is egy több milliárd euró összértékű, az elektromos autók gyártásához kapcsolódó beruházást jelentett be Debrecenben, rajtuk kívül ugyanígy tett számos más, ezen a területen érdekelt vállalat is. A BMW azóta a saját beruházásával kapcsolatban új bővítést is bejelentett, amelyről Szijjártó Péter beszélt novemberben.

Emellett a Samsung is jelentős akkumulátorgyárakat telepít Magyarországon, valamint a Mercedes és az Audi is arra készül, hogy az elektromos autók gyártására állítsa át magyarországi üzemeit. A lap szerint ezáltal 2035-re (amikortól a tervek szerint az Európai Unión belül tilos lesz a hagyományos autók értékesítése) a magyarországi autóiparban már kizárólag elektromos járműveket gyárthatnak.