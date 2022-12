Főként az élelmiszereken spórolnak a magyarok

A november második felében végzett reprezentatív kutatás a magyarországi 18–65 éves internethasználókat nem, kor, iskolai végzettség, lakóhely és régió szerint reprezentálja. A felmérésben 1000 válaszadó vett részt.

A kutatás alapján jelentősen romlott a hazai háztartások anyagi helyzete az egy évvel korábbihoz képest. A 18–65 év közötti internetezők 29 százaléka sokkal, 38 százaléka pedig kicsit rosszabbnak értékeli pénzügyi helyzetének változását az elmúlt fél évben. A közeljövőt tekintve szintén pesszimista a többség: 30 százalék szerint sokat, 32 százalék szerint pedig kicsit romlik majd a helyzet a következő hat hónapban.

A megkérdezettek többsége a válság hatására elsősorban az étkezésen próbál spórolni: 65 százalék olcsóbb élelmiszert vásárol, 55 százalék egyszerűbb és olcsóbb ételeket készít, és sokan (42 százalék) – főként a 30–39 éves korosztály tagjai – inkább otthon főznek az étteremben való étkezés vagy a házhoz rendelés helyett.

A felmérésben részt vevők 42 százaléka kevesebbet költ kultúrára, 40 százalékuk pedig nem vagy csak ritkábban cseréli le elektronikai eszközeit. A legfiatalabbak átlag feletti arányban váltottak át tömegközlekedésre, de az összes megkérdezettnek így is a 17 százaléka választja már ezt az utazási módot az autó helyett.

Ami a közeljövőt illeti: a megkérdezettek többsége az idei karácsonyi ajándékra a tavalyinál kevesebbet tervez költeni (32 százalék sokkal, 22 százalék valamivel), 35 százalék ugyanannyit, mint tavaly, míg 12 százalék nagyobb összegben gondolkodik.

A negatív kilátások ellenére – vagy épp a gazdasági környezet változása miatt – a hosszú távú tervezést szinte mindenki fontosnak tartja (95 százalék), még a magas inflációval terhelt helyzetben is, de a többség (58 százalék) nehéznek látja ezt kivitelezni. A válaszadók 35 százaléka mondta, hogy kevesebbet, 20 százalékuk pedig, hogy egyáltalán nem fog tudni megtakarítani a közeljövőben, 15 százaléknak pedig már a meglévő megtakarításaihoz is hozzá kell nyúlni a jelentkező anyagi nehézségek miatt.

A gazdasági nehézségek minden háztartásban éreztetik a hatásukat, de pontosan az ilyen időszakok világítják meg mindennél jobban, milyen fontos előre felkészülnünk a jövő bizonytalanságaira. Ezért is pozitívum, hogy még a jelenlegi helyzetben is a megkérdezett emberek 64 százaléka tervez kitartani megtakarításai mellett, 22 százalékuk ugyanannyit, 7 százalékuk pedig még többet is tervez félretenni a jövőjére