Újabb sípálya nyílt

Megnyitotta kapuit az eplényi sípálya szerdán, két felvonó is üzemel a síarénában.

A Síaréna Vibe Parkban az A1-es, valamint a T1-es tanulópálya várja a sízni és snowboardozni vágyókat, működik a négyüléses lift és a tanulólift. A tartós fagypont alatti hőmérsékletnek köszönhetően 29 hóágyúval állítják elő a havat, amely jelenleg mintegy 70 centiméter vastagságú – számolt be erről az MTI.

Megnéztük a hazai helyzetet

Korábban már bemutattuk, hogy újabb és újabb síparadicsomok nyitnak meg Európa-szerte. Ausztriában már több sítelep is várja a turistákat, de a szerb és a szlovák pályák is készen állnak a rohamra. Külön foglalkoztunk a hazai sítelepekkel, az Index felkereste a legnépszerűbb síelőhelyeket, hogy megtudjuk, mikor nyitnak a magyarországi központok. Néhány hazai sípálya jövő hétre tervezi a nyitást; a sítelepek szóvivői és illetékesei lapunk megkeresésére arról tájékoztattak, hogy valószínűleg az árak is emelkednek, méghozzá az energiaköltségek miatt.

A Mátraszentistván Sípark szóvivője, Erbeszkorn Tamás is erről számolt be, hét végére tervezik a nyitást. Mint mondta, már a héten elkezdik a hókészítést, és megpróbálják legalább a leghosszabb sípályát behavazni. Az üzemeltetők mínusz 7-8 fokos hőmérsékletre számítanak, amivel akár teljes kapacitással el tudják indítani a pályát. „Ha minden jól megy, és kitart az időjárás, akkor tényleg kinyitunk a hétvégére” – fogalmazott a szóvivő.

Most úgy fordult az időjárás, hogy tartósan hideget mutat, bízunk abban, hogy ez kitart, és nem hiába hóágyúzunk

– mondta Erbeszkorn Tamás. A Mátraszentistván Sípark szóvivője azt is elárulta, hogy már a jövő hét közepén nyilvánosak lesznek a bérletárak. A tájékoztatás szerint szétnéztek a hasonló adottságokkal rendelkező külföldi sítelepeken, amelyek közel vannak Magyarországhoz, így biztosan állítják, hogy

A KÜLFÖLDI ÁRAKHOZ KÉPEZIK AZ ÁRAKAT, EZÉRT MÁTRASZENTISTVÁNON MÉG MINDIG OLCSÓBBAN LEHET SÍELNI, MINT A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKBAN.

A visegrádi Nagyvillám Sípályán a műanyag pálya már működik a síiskolával, ez két pálya nyitvatartását jelenti – tájékoztatta az Indexet a sípálya illetékese. Hozzátette: amint lesz tíz centiméter hó, a nagy pályákat is kinyitják.

Ha igaz ez a hidegbetörés, akkor a héten akár ki is tudunk nyitni. A felvonóink állnak, zajlik a beüzemelésük

– mondta. Az árakkal kapcsolatban arról tájékoztatta az Indexet a visegrádi sípálya illetékese, hogy drasztikus emelés nem várható. „Nem is tudunk, nem is akarunk, úgyhogy megpróbáljuk egy mérsékelt áremeléssel valahogy kiverekedni magunkat ebből a szezonból. Az energiaárak nagyot emelkedtek, de bízunk abban, hogy még többen jönnek, ha nem emelünk nagyon sokat” – tette hozzá.