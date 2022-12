Újabb inflációs csúcs jöhet decemberben

Palócz Éva, a cég vezérigazgatója szerdán mutatta be egy sajtótájékoztatón az utolsó idei előrejelzésüket. Ebben kitértek arra is, hogy 4,5 százalékos éves átlagos gazdasági növekedésre számítanak idén, jövőre viszont már minimális visszaesést várnak:

ELŐREJELZÉSÜK SZERINT 2023-BAN FÉL SZÁZALÉKKAL CSÖKKENHET A MAGYAR GDP.

Az inflációt tekintve ennél borúlátóbb az előrejelzésük. Nemrég a KSH adataiból derült ki, hogy már novemberben is 22,5 százalék volt az egy év alatti pénzromlás mértéke, amire sehol máshol nem volt példa az unióban.

A Kopint-Tárki úgy számolt, hogy ezt a csúcsot decemberben sikerül meghaladni, elsősorban az üzemanyagárstop egy hete történt eltörlése miatt. Ezzel együtt ugyanis

AZ INFLÁCIÓ AKÁR A 27 SZÁZALÉKOT IS ELÉRHETI DECEMBERBEN.

Az intézet szerint a jövő évben is jelentős mértékű, 2023 első felében pedig uniós szinten is első helyezett maradhat a magyarországi infláció. A 2023-as év egészére nézve 19 százalékos áremelkedéssel számolnak, és mindez azt jelenti szerintük, hogy a nettó reálkeresetek 4,2 százalékkal csökkenhetnek jövőre. Kismértékben, 3,6-ról 4,1 százalékra nőhet továbbá a munkanélküliség is.

Arra is kitértek, hogy bár a forint gyengülése több százalékponttal emelte a 2022-es inflációt, e téren némi megnyugvás tapasztalható azóta, hogy a forint 410 alatti szintre erősödött vissza az euróval szemben. Az intézet szerint a magyar gazdaságot idén az egyensúly megbillenése jellemezte, mivel az infláció mellett az államháztartás és a folyó fizetési mérleg hiánya is elszállt, bár az utóbbi kettő jövőre várhatóan csökken – hangzott el a Népszava szerint a Kopint-Tárki szerdai sajtótájékoztatóján.

(Borítókép: Index)