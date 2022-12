Eldőlt, hogy kaphatjuk-e euróban a fizetésünket

Elsősorban a külföldi vállalkozások magyarországi leányvállalatánál a munkavállalók részéről, de a forintárfolyam kiszámíthatatlansága miatt már egyre több hazai munkáltatónál is felmerül az igény, hogy a munkabér euróhoz legyen kötve, és esetleg euróban fizessék is ki. A Munka Törvénykönyvének nagyszabású módosítása után az Indexnek nyilatkozó adószakértő kijelentette: a munkabér alapvetően továbbra is csak forintban fizethető ki, azonban vannak kivételek.