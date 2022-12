Számos bank már rázárta az ajtót azokra, akik otthonfelújítási támogatást igényeltek volna. Habár reményt adhat a kormányzat családtámogatásokat megtartó szándéka, azonban egyelőre még nem tudni, hogy a december 31-én kifutó programok – köztük az otthonfelújítási támogatással – jövőre is folytatódnak-e.

A 90 perc már letelt, a partvonal mellett a negyedik játékvezető felmutatta a hosszabbítást jelző táblát, ami nem jelez túl sok időt. Így foglalható össze futballnyelven az otthonfelújítási támogatás jelenlegi helyzete. A program jelen állás szerint december 31-én kifut, és egyelőre nem ismert a kormányzati szándék arról, hogy jövőre is rendelkezésre bocsátják-e az államilag támogatott ingatlanfelújítás lehetőségét. Jó előjel lehet, hogy a mindennapjainkat átszövő kedvezőtlen gazdasági hatások ellenére Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter november közepén bejelentette, hogy a családtámogatások jövőre is folytatódnak, a lakásfelújítási támogatás pedig ennek részét képezi.

Nincs érdemi kommunikáció arra nézve, hogy meghosszabbítják-e a támogatást, a piac azonban üdvözölne egy ilyen döntést

– mondta az Indexnek Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) főtitkára, aki korábban lapunknak azt nyilatkozta: sikerként könyvelhető el az otthonfelújítási támogatás, ami bár ráncfelvarrásra szorul, de mindenképp érdemes folytatni.

Az ÉVOSZ a kormány asztalára is eljuttatta ezzel kapcsolatos javaslatait, ám egyelőre nem indult el párbeszéd a két fél között – erősítette meg a főtitkár.

A bankok már léptek

A bankok a közelgő határidő miatt sorra jelentik be, hogy nem fogadnak már be új igényléseket az otthonfelújítási hitelre.

Legkorábban, még november elején az UniCredit Bank jelezte, hogy nem fogad be több kérelmet. Az OTP Banknál december 10-e óta nem elérhető a konstrukció, a Raiffeisen Bank pedig december 13-tól függesztette fel az értékesítést. Az Erste Bank oldalán a kamattámogatott kölcsönök között már nem szerepel az otthonfelújítási hitel, ugyanakkor egyelőre nincs olyan közzététel, mely szerint felfüggesztették volna az értékesítést vagy a hiteligények befogadását. Hétfő délutánig a K&H Bank, a Takarékbank és az MKB Bank oldalán nem jelent meg információ az esetleges felfüggesztésről – írja a Bank360.hu.

Mi az az otthonfelújítási támogatás? 2021. január elseje óta érhető el az otthonfelújítási támogatás, 2021. február elsejétől pedig az ahhoz párosuló hitelkonstrukció. A támogatást azok a házaspárok, élettársak vagy egyszülős családok vehetik igénybe, akik legalább egy gyermeket nevelnek – a várandósság 12. hetétől 25 éves korig. A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50 százaléka, de legfeljebb 3 millió forint lehet. Ebben az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj fele-fele arányban szerepelhet. A támogatás szinte minden, otthonfelújítással, korszerűsítéssel kapcsolatos munkára igényelhető. A felújítással kapcsolatos számlákat össze kell gyűjteni, és a munka befejezését követő 60 napon belül kell a Magyar Államkincstárhoz eljuttatni. A kamattámogatott otthonfelújítási kölcsönt azok számára hozták létre, akik nem tudják önerőből finanszírozni a felújítás költségeit. Márpedig ez szükséges, mivel egy utólagos támogatásról van szó a benyújtott számlák ellenében. Az otthonfelújítási kölcsön keretében maximum 6 millió forint igényelhető, legfeljebb 10 évre, maximum 3 százalékos kamattal. A kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, tehát legfeljebb 10 évre nyújtja.

Folytatják, vagy sem?

Azok számára, akik most vágnának bele lakásfelújításba, igencsak kevés esély mutatkozik arra, hogy otthonteremtési hitelt tudjanak igénybe venni. Akiknél már zajlanak a felújítások, még érdemes lehet megpróbálni, hiszen a piacról elérhető hiteltermékek jóval drágábbak.

Az otthonteremtési támogatáshoz szükséges dokumentumokat legkésőbb december 31-ig kell benyújtani. A portfolio.hu értesülése szerint a számlabenyújtási lehetőséget akár 3 hónappal is meghosszabbíthatják.

Összegezve tehát: december 31-ig még benyújthatók a támogatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok. A felújítás mellett most döntő családoknak azonban szinte biztosan önerőből kell finanszírozniuk a munkálatokat, hiszen a támogatott hitelkonstrukció már csak korlátozottan érhető el. A számlákat azonban akár még márciusig is be lehet nyújtani, amik ha rendben vannak, akkor a felújítás maximum 50 százalékát a Magyar Államkincstár utólag visszautalja.

(Borítókép: Andia/Universal Images Group via Getty Images)