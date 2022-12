Az amerikai szenátus megszavazta a TikTok letiltását a kormányzati eszközökről

A szavazás egyhangúlag jóváhagyta a No TikTok on Government Devices Act nevű törvényjavaslatot, amelyet Josh Hawley missouri állam republikánus szenátora nyújtott be − írta meg a CNN.

Ez a törvényhozók legújabb lépése a világszerte több mint egymilliárd felhasználó által használt videómegosztó alkalmazás ellen. Az amerikai tisztviselők attól tartanak, hogy a TikTok felhasználói adatai a kínai kormány kezébe kerülhetnek, mivel az ország befolyást gyakorol a TikTok anyavállalatára, a ByteDance-re.

Egy hasonló törvényjavaslatot terjesztett be tavaly a képviselőházban Ken Buck coloradói republikánus képviselő. Ezt a képviselőház felügyeleti bizottságának tagjai még nem hagyták jóvá.

Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke csütörtökön azt mondta: még nem világos, hogy az alsóház a szenátusi szavazás fényében napirendre fogja-e venni a törvényjavaslatot, egyúttal hozzátette, hogy a törvényhozók konzultálnak a Fehér Ház tisztviselőivel annak megfogalmazásáról.

Hawley szenátor ismét előre ment a TikTok kormányzati eszközökön való betiltását célzó törvénnyel, egy olyan javaslattal, amely semmit sem tesz az amerikai nemzetbiztonsági érdekek előmozdítása érdekében. Reméljük, hogy ahelyett, hogy ezt az utat folytatná, inkább arra fogja ösztönözni a kormányt, hogy egy olyan megállapodással lépjen előbbre, amely valóban figyelembe veszi az aggályait

− áll a TikTok szóvivőjének közleményében.

Számos állam már bevezette a tiltást

A legutóbbi intézkedés akkor történt, amikor a TikTok és az amerikai kormányzat tárgyalásokat folytatott egy olyan megállapodásról, amely lehetővé tenné, hogy az alkalmazás továbbra is kiszolgálja az amerikai felhasználókat. A TikTok és az Egyesült Államok külföldi befektetésekkel foglalkozó bizottsága között évek óta zárt ajtók mögött zajló tárgyalások zajlanak, bár a közelmúltban a tárgyalások késedelméről érkeztek jelentések.

Kedden amerikai törvényhozók Marco Rubio floridai republikánus szenátor vezetésével olyan törvényjavaslatot terjesztettek elő, amely általánosságban betiltaná a TikTokot az Egyesült Államokban, más olyan alkalmazásokkal együtt, amelyek ellenségesnek tekintett országokban, köztük Kínában, Oroszországban, Iránban, Észak-Koreában, Kubában és Venezuelában működnek, vagy „jelentős befolyásuk alatt állnak”.

Az elmúlt két hétben legalább hét állam, köztük Alabama, Maryland, Oklahoma, Oklahoma, Dél-Karolina, Dél-Dakota, Utah és Texas, közölte, hogy megtiltja a közalkalmazottaknak az alkalmazás használatát a kormányzati eszközökön. Nebraska 2020-ban már letiltotta a TikTokot az állami eszközökről.

Néhány amerikai kormányzati ügynökség önállóan is tett lépéseket a TikTok használatának korlátozására alkalmazottaik körében. Eddig már az amerikai hadsereg, a külügyminisztérium és a belbiztonsági minisztérium is korlátozta az alkalmazás használatát a kormányzati tulajdonú eszközökön. A szerdai törvényjavaslat azonban a teljes szövetségi állományra vonatkozna.