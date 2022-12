Már nő a sörényük, de még kissé fogatlanok a Lánchíd oroszlánjai

Megnyitották a Lánchidat, de egyelőre korlátozottan használható. A főváros nagyon várja a pénzt a kormánytól, amely azonban még nem fizetett, és meg is hekkelheti a tranzakciót.

Tizennyolc hónappal a 2021. június 16-i teljes lezárás után a Fővárosi Önkormányzat pénteken megnyitotta a Lánchidat, ám egyelőre az ideiglenes forgalmi rend szerint csak a BKK járatai, a taxik, a kerékpárosok, a motorkerékpárokkal és a segédmotoros kerékpárokkal közlekedők vehetik birtokba a hidat. Az egyéni gépjárművel közlekedők, valamint a gyalogosok elé behajtani tilos táblát tartanak.

Ez a forgalmi rend 2023 augusztusáig marad érvényben, addig csak a közösségi közlekedés és a mikromobilitási eszközök előtt szabad az út. A teljes felújítás megvalósulása után a gyalogosok átkelhetnek a hídon – addig a BKK buszaival a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között, mindkét irányban díjmentesen lehet utazni.

Az azonban kérdés, hogy az autósok a teljes felújítást követően birtokba vehetik-e a hidat. Karácsony Gergely főpolgármester az átadóünnepségen bejelentette: a híd végső forgalmi rendjéről a budapestiekkel együtt kívánnak dönteni, valódi közéleti viták lefolytatása után.

„A Lánchíd legyen híd jelen és jövő között, és ne csak Budát és Pestet kösse össze, hanem a megosztott és szétszabdalt országot is” – fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester.

A híd felújítása – a közlekedés biztosítása mellett – az eredeti tervek szerint halad tovább, ezért a teljes átadásáig továbbra is munkaterületnek minősül. A híd korszerűsítése jelenleg 80 százalékos készültségnél tart – közölte Sal László, a kivitelezést végző A-Híd Zrt. vezérigazgatója.

Mennyibe kerül a felújítás?

A kivitelezést végző A-Híd Zrt.-nek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) eddig nettó 13,479 milliárd forintot utalt át, amely után a közlekedésszervezőnek még áfafizetési kötelezettsége van a magyar állam felé.

A teljes projekt bruttó 26,7 milliárd forintba kerül, ez a kivitelezési díjból, a tartalékkeretből, a műszaki ellenőri díjból és a várhatóan 5,2–5,4 milliárd forintos áfabefizetésből tevődik össze.

A fővállalkozási szerződésben rögzített vállalkozási díj nettó 18,744 milliárd forint plusz a 10 százalékos tartalékkeret. A hátralévő teljes kifizetés függ a tartalékkeret felhasználásának mértékétől.

A fővárosnak hiányzik a pénz, a kormány lehet, hogy nem is utal

A BKK ugyanakkor jelezte, hogy a kormány által ígért támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg folyósítására a mai napig nem került sor, így azt sem tudták megmondani, hogy a belengetett 6 milliárdos támogatási összeg mikor érkezhet a főváros számlájára. Sőt, olyan forgatókönyv is elképzelhető, hogy ez a pénz végül nem is landol a fővárosi számlán. A kabinet nevében Láng Zsolt, a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa úgy nyilatkozott pénteken az Indexnek, hogy addig nem is történik meg a kifizetés, amíg a főváros vezetése nem teljesíti azokat a feltételeket, amelyekről megállapodtak. Az egyik ilyen pont, hogy a gépjárműforgalom ezen közúti szakaszon való teljes vagy részleges korlátozása ne haladja meg a 18 hónap időtartamot.

NYOMATÉKOSÍTANI SZERETNÉNK, HOGY A LÁNCHÍD 6 MILLIÁRDOS KORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK FELTÉTELE A GÉPJÁRMŰFORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK TELJES MEGSZÜNTETÉSE.

Karácsony Gergely szerint ez a feltétel egy kormányhatározat, és a kabinet álláspontját képviseli, a közös egyezség azonban azt a felújítási menetrendet tartalmazza, amit a főváros követ, „ezért nem látom a vita tárgyát” – jegyezte meg a főpolgármester.

A kormány által ígért 6 milliárd forint nagyon hiányzik a főváros kasszájából – mondta az Indexnek a városvezető. Az összeg fele szerepel az idei költségvetésben, a főváros pedig bízik abban, hogy a beruházás végéig a teljes támogatás megérkezik a számlájára.

„Fontos megjegyezni, hogy csak a felújítás áfaköltsége nagyobb, mint 6 milliárd forint. Tehát, amennyiben megérkezik a beígért támogatás, a kormány még így is keres Lánchíd felújításán. Ezért teljes mértékben méltányosnak tartom azt a várakozásunkat, hogy ez a forrás jóváíródik a főváros számláján” – fogalmazott a városvezető, kifejezve abbéli reményét, hogy „az összes nézeteltérést sikerül tisztázni, és ahogy a főváros, úgy a kormány is saját ügyének tekinti a Lánchíd felújítását. Ez az ügy túl fontos ahhoz, hogy politikai viták tárgya legyen” – mondta.

Ezt csinálták eddig, és ez jön még

2021 tavaszán a dunai átkelő rekonstrukciójával kezdődött el a Lánchíd felújítása. Azóta a kivitelező többek között

elbontotta az elöregedett vasbeton útpályát, majd egyedileg gyártott acél pályatáblákból újjáépítette;

elvégezte a bent maradó acélszerkezetek javítását;

restaurálta a pályaszint feletti kőfelületeket;

rozsdásodás elleni védelemmel látta el a láncokat és a híd szerkezetét;

szigetelte és aszfaltozta az útpályát.

Télen az időjárástól függően dolgoznak majd a munkaterületen, elsősorban a híd felszín alatti részein, az állványzaton, illetve a műhelyekben. Amint az időjárás engedi, befejezik a Clark Ádám téri körforgalomnál a növények telepítését, illetve a füvesítést is.

A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint ezeken kívül 2023-ban többek között

elkészítik a járdák burkolatát;

felújítják és restaurálják a gyalogosokat védő műemléki korlátokat;

befejezik a belső hídfőhelyiségek és aluljárók, illetve azok környezetének felújítását;

visszaépítik a hiányzó műemléki elemeket, az öntvény mellvédeket, konzolokat, járdakandelábereket;

restaurálják a pályaszint alatti kőfelületeket;

változtatható színképű díszvilágítást szerelnek fel;

megépítik a járdaelválasztó korlátokat, valamint

gyalogos-átkelőhelyet létesítenek a pesti hídfő északi és déli járdája között.

(Borítókép: Németh Kata / Index)