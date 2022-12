Rekordmennyiségű gázolajat importál Európa

Az év utolsó hónapjának első tíz napjában az Európai Unió tagországai és az Egyesült Királyság összesen 16 millió hordó dízelüzemanyagot importáltak a tengeren. Ha egészen az év végig kitart ez a növekvő tendencia, akkor a vonatkozó adatok ismertetésének kezdete, vagyis 2016 óta a legmagasabb szintet éri el az üzemanyagimport.

Az európai dízelimportban ugyan csökken az orosz üzemanyag részaránya, de még így is 40 százalék körül alakul.

Az európai üzemanyag-ellátásban már hosszú évek óta strukturális problémák figyelhetők meg, a gázolaj jelentős részét importálni kell.

A Világgazdaság cikke szerint a decemberi import mintegy ötven százaléka orosz forrásból származott, és ugyanez az arány érvényesült novemberben is. A decemberi behozatal az előrejelzések szerint naponta 1,8 millió hordó körül alakulhat, ami jelentős növekedést mutat az októberi adatokhoz képest. Fontos megjegyezni, hogy akkor kezdtek el sztrájkolni az olajipari munkások Franciaországban, melynek következtében két nagy olajfinomító is leállt.

Ha Oroszországot nem vesszük figyelembe, a legtöbb gázolaj a Közel-Keletről és Ázsiából, főleg Szaúd-Arábiából, az Egyesült Arab Emírségekből és Indiából érkezik. Az orosz dízel egyik legnagyobb nem európai felvásárlójának Törökország számít.

A Facts Global Energy tanácsadó cég várakozásai szerint a szankciók hatályba lépésével

leginkább Törökországon keresztül lehet majd kijátszani a büntetőintézkedéseket.

A cég úgy véli: az importált orosz nyersanyagot a törökök saját finomítóikban dolgozzák fel, majd tovább exportálják.

Sokkal drágább lesz a beszerzés

A szankciókat Ázsián és Indián keresztül is ki lehet játszani. Ami biztos: Európa továbbra is rá lesz szorulva a gázolajimportra, és ha a kontinens egyes országai kerülőutak keresésére kényszerülnek, akkor a költségek is elszállnak.

A jelenleg még legális gázolajimport túlnyomó része az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen (ARA) régióba jön. Az itteni térség Európa legnagyobb olajkereskedelmi központja. A felfutó behozatalt az is indokolja, hogy a legnagyobb európai intézményesített gázolajpiacon, az ICE-n december az utolsó hónap, amikor a megállapodások mögött álló orosz fedezet fizikai leszállítását engedélyezik az ARA-térségbe.