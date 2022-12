Múlt hét kedden jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, hogy a kialakult üzemanyagválságra tekintettel a kormány kivezeti a 480 forintos ársapkát a magyar kutakról. Ezzel a literenkénti árak ismét érdemben összehasonlíthatóvá váltak.

Attól függ, honnan nézzük

A Cargopedia 2022. december 12-i adatai szerint a magyar árak a középmezőnyben vannak Európában: a benzinnél a huszadik helyen, dízel esetén pedig a tizenhetedik helyen vagyunk.

A nyugat-európai országokban kivétel nélkül többet kell fizetni egy liter üzemanyagért – Luxemburg kivételével.

Ugyanakkor, ha a közép-kelet-európai országokat (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Ausztria, Románia és Horvátország) vizsgáljuk, Magyarország listavezető a benzint és a gázolajat nézve is. Az üzemanyag Romániában kapható a legalacsonyabb áron.

Ukrajna az árversenyben az utolsók között szerepel a harminchatodik helyével, Oroszország pedig hozza a szokásos legolcsóbb pozíciót, náluk majdnem háromszor kevesebbe kerül az üzemanyag, mint a legdrágább helyen, Izlandon – nemhiába a világ egyik legnagyobb nyersanyag-kitermelője.

Nem sok reményt látok arra, hogy Magyarországon csökkenni fognak az árak, mert ha összehasonlítjuk a tavaly ilyenkori forint-dollár árfolyamot, akkor az látható, hogy nagyjából 100 forint a különbség, az olajár pedig ugyanazon a szinten van. Az árakért lehet egy kicsit okolni most a forintárfolyamot

– magyarázta az Indexnek Bujdos Eszter. A holtankoljak.hu vezetője kiemelte: valószínűleg az OPEC-országok még tovább csökkentik az olajkibocsátásuk mennyiségét, ezzel az a céljuk, hogy az árakat tartósan magasan tartsák. „Már elhangzottak a 100 dolláros hordónkénti olajárak is, ez pedig további emelésekkel járhat Magyarországon” – jegyezte meg.

Bujdos Eszter emlékeztetett arra, csütörtökön a kormány bejelentette a végleges béremeléséket – minimálbér esetén 16 százalékos, garantált bérminimumnál pedig 14 százalékos emelkedés várható –, amely érinti a benzinkutasokat is. A béremelés feltehetően megjelenik majd az árakban is.

Év végén lejárnak az energiaszerződések, így a magasabb rezsiköltségek is az árakban landolnak majd. Mindezek miatt a holtankoljak.hu vezetője idén egyáltalán nem számít az üzemanyagárak csökkenésére. A jövő évi árak nagyrészt a forint árfolyamán múlnak, de a még mindig tapasztalható készlethiány is tovább hajthatja azokat.

Benzin (95)(EUR) Benzin (95) (forint) Gázolaj (EUR) Gázolaj (forint) GPL (EUR) GPL (forint) Izland 2,119 862,852 2,166 882,018 – – Norvégia 1,912 778,522 2,014 820,304 – – Svájc 1,865 759,739 2,129 867,069 1,15 468,416 Görögország 1,859 757,056 1,808 736,357 0,968 394,052 Finnország 1,849 753,223 1,992 811,104 – – Dánia 1,825 743,257 1,812 737,89 – – Egyesült Királyság 1,816 739,423 2,094 852,886 0,886 360,704 Hollandia 1,793 730,224 1,78 724,857 0,806 328,122 Belgium 1,736 707,225 1,757 715,658 0,729 297,073 Írország 1,707 695,342 1,889 769,322 – – Észtország 1,7 692,275 1,7 692,275 0,839 341,538 Svédország 1,683 685,375 2,127 866,302 1,19 484,516 Olaszország 1,677 683,075 1,74 708,758 0,771 313,939 Németország 1,66 676,176 1,783 726,007 1,069 435,451 Franciaország 1,64 668,126 1,733 705,691 0,895 364,537 Spanyolország 1,604 653,176 1,669 679,626 1,032 420,118 Lettország 1,597 650,493 1,647 670,809 0,825 336,171 Portugália 1,594 649,343 1,564 637,077 0,856 348,821 San Marino 1,577 642,444 1,64 668,126 0,714 290,94 Magyarország 1,541 627,494 1,695 690,358 0,944 384,469 Csehország 1,529 622,894 1,586 645,893 0,756 307,806 Szlovákia 1,519 618,678 1,653 673,109 0,809 329,655 Albánia 1,512 615,994 1,694 689,975 0,562 228,842 Litvánia 1,51 614,845 1,67 680,009 0,693 282,123 Ausztria 1,503 612,161 1,691 688,825 – – Andorra 1,494 608,328 1,549 630,944 – – Szerbia 1,493 607,945 1,749 712,208 0,92 374,887 Ciprus 1,478 601,812 1,694 689,975 – – Luxemburg 1,451 591,079 1,55 631,327 0,716 291,706 Horvátország 1,448 589,929 1,673 681,542 0,888 361,47 Lengyelország 1,394 567,696 1,641 668,509 0,632 257,207 Bosznia-Hercegovina 1,374 559,647 1,463 595,679 0,778 317,005 Szlovénia 1,367 556,58 1,557 634,011 0,95 386,769 Románia 1,355 551,98 1,59 647,427 0,819 333,488 Málta 1,341 546,23 1,21 492,949 – – Ukrajna 1,322 538,564 1,41 574,213 0,756 307,806 Bulgária 1,319 537,031 1,567 638,227 0,506 206,226 Macedónia 1,224 498,699 1,256 511,732 0,806 328,122 Moldáv Köztársaság 1,121 456,534 1,132 461,133 0,812 330,805 Belorusszia 0,918 373,737 0,918 373,737 0,492 200,476 Törökország 0,878 357,637 1,062 432,384 0,536 218,492 Oroszország 0,768 312,789 0,845 344,221 0,3 122,279

Van, ahol háború előtti árak vannak

Szlovákiában a háború előtti szintre mérséklődött a benzin ára – közölte pénteken az ország statisztikai hivatala. Egy liter 95-ös benzin ára átlagosan 1,521 euróra csökkent, ami február eleje óta a legalacsonyabbnak számít. A gázolaj ára április óta először csökkent 1,7 euró alá.

Az üzemanyagárak november eleje óta folyamatosan csökkennek ott.

Mindkét üzemanyag ára június végén, július elején érte el a maximumot, amikor is a 95-ös benzin és a gázolaj is 1,946 euróba került. Az üzemanyag ugyanakkor továbbra is drágább, mint az év elején, amikor a benzin literje 1,462 euróba, a gázolajé pedig 1,366 euróba került – adta hírül az Új Szó.

(Borítókép: Akos Stiller / Bloomberg / Getty Images)