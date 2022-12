Fordult a kocka az üzemanyag-ellátásban, a benzinárakra is kihat

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt kedden bejelentette, hogy a magyar kormány kivezeti a 480 forintos ársapkát a magyar kutakról. Ezután úgy vettük az üzemanyagot, mintha az életünk múlna rajta, és az Index megkeresésére Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára elmondta: az üzemanyag iránti kereslet ilyen mértékű ugrása egyértelműen a pániknak tudható be. A kutakon órák hosszat kígyóztak a sorok, és egyre több töltőállomáson fogyott el az üzemanyag.

Mára ez a helyzet kezd megfordulni, mivel Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint országszerte stabilizálódik az ellátás.

Ami jó hír, hogy a Mol is elkezdte szállítani az üzemanyagot a kis benzinkutaknak, 25 százalékban visszahelyezték az ellátást, ez is hozzájárul ahhoz, hogy enyhül a nyomás a piacon, tehát valószínűleg a százhalombattai finomító is visszaállt a rendes operációba