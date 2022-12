Nagy a baj, több cég is elbocsátási hullámba kezd

Az idei elbocsátási hullámból a Meta, az Amazon, a Ford Motor, a CNN és a Pepsi is kiveszi a részét. Az amerikai munkaügyi statisztikai hivatal adatait a The Wall Street Journal elemezte: az adatokból az a tendencia rajzolódik ki, hogy az ezredfordulótól kezdve december-januárban bocsátják el a legtöbb alkalmazottat.

Ennek az oka valószínűleg a szezonalitás – vélekedett Nick Buner gazdaságkutató. A kereskedelemre jellemző például, hogy az ünnepi időszakra pluszembereket vesznek fel, akiktől aztán meg kell válniuk. De a pénzügyi világban is leépítésekkel néznek szembe a munkavállalók, sőt még a bónusz is kevesebb, mint szokott lenni – írja a lap.

Az üzleti szolgáltatási, a pénzügyi, a biztosítási vagy az ingatlanközvetítői piacon szezonalitás nélkül is többeket engedtek el az elmúlt tíz év januárjaiban. Az elbocsátások másik oka az lehet, hogy a cégek általában decemberben készítik el a költségracionalizálást, és ehhez kell igazítaniuk a cég működését.

Jonathan Reynolds, a Titus Talent Strategies nevű, munkaerő-toborzással foglalkozó cég vezérigazgatója azt tanácsolja a cégeknek, hogy várják meg az elbocsátásokkal az ünnepeket, különösen, ha tömegével akarják elküldeni a beosztottakat. Ha átgondolatlanul szabadulnak meg egy tehetséges munkavállalótól, azt nehéz lesz visszaszerezniük – tette hozzá.

A cégeknek ebből a szempontból nagyon oda kell figyelniük a jó hírükre. Többen vannak, akik inkább egy olyan cég alkalmazásába állnának, amelyik törődik az embereivel

– magyarázta Jonathan Reynolds. A decemberi, átlag feletti leépítések egyik fő oka, hogy a cégek megpróbálják korrigálni a költségvetésüket, és új mérleget készítenek a következő évre.

A megszokott tendencia ellenére a decemberi munkanélkülisegély-kérelmek eddigi adatai azt mutatják, hogy a munkanélküliség továbbra is alacsony. Több szakember is közölte, aki a Linkedlnen osztotta meg az elbocsátása történetét, hogy hamar talált új állást decemberben is.