Szijjártó Péternek elege lett a szlovákok „unfair” beszólásaiból

Szijjártó Péter szerint amikor a felvidéki magyar érdekképviselet kormányzati tényező volt, az segített Szlovákia és Magyarország kapcsolataiban. Romboló hatásúnak tartja, hogy az utóbbi időben „felesleges nyilatkozatok” terhelik a kétoldalú kapcsolatokat, például amikor Rastislav Kacer a kétoldalú találkozójukat megelőzően jelezte, a Benes-dekrétumok máig ható következményeit a szlovák fél nem tekinti kisebbségi ügynek.

Ha jóleső érzés is lenne azonnal visszavágni, érdemes előtte venni egy nagy levegőt, és belegondolni, hogy azzal mit érünk el. Persze vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet elmenni szó nélkül egy-egy megnyilatkozás mellett, de a végső cél mégiscsak az, hogy jók legyenek a kétoldalú kapcsolatok

– mondta az interjúban. Arra is kitért, hogy szlovák részről sokszor kell „tisztességtelen, unfair nyilatkozatokat” olvasnia, és egy nemrégiben tartott megbeszélés elején külön ki kellett kötnie, hogy „a kérdések uralják a napirendet, és felesleges nyilatkozatokkal ne terheljük meg a kétoldalú kapcsolatokat.”

Elmondása szerint inkább olyan vezetőkkel találja meg a közös hangot, akik patrióták, és „nemzetben gondolkodnak”. Példaként Robert Ficót és Igor Matovicot nevezte meg.

Arra is kitért, hogy a háború előtt a Kárpátalján élő magyarok jogait jelentősen visszaszorították, ezt tényként kezeli. „Ennek ellenére mi minden létező támogatást megadunk az ukránoknak. Az ország történetének legnagyobb humanitárius akciója zajlik, 1300 magyar iskolába és óvodába járnak már menekült gyerekek, egymillió menekültet beengedtünk” – mondta.

Szijjártó szerint inkább az egymásrautaltságra kellene figyelni. Annál is inkább, mert Szlovákia a második legnagyobb kereskedelmi partnerünk, tavaly 13 milliárd euró fölé emelkedett, idén pedig további 43 százalékkal bővült a kétoldalú kereskedelmi forgalom – ismertette.

Kifogásolta, hogy „a háború a szlovák külügyminiszter kolléga értelmezése szerint a különbözőségeket hozta ki, de szerintem legalább annyira felerősíti az egymásrautaltságunkat is”.

Az Oroszországból származó kőolaj nem politikai, ideológiai, hanem fizikai kérdés. Kőolajat onnan lehet venni, ahol van kőolajforrás, és a vevőhöz elvezet egy cső. Ha mindez nincs, akkor amiről beszélünk, az nem realitás, hanem fantazmagória. Ma az a helyzet, hogy a Barátság kőolajvezeték Oroszországból látja el Magyarországot, Szlovákiát és részben Csehországot is. Ha ezt valaki elvágja, akkor az országaink ellátását ugyanolyan mennyiségben máshonnan nem tudjuk megoldani. Innen-onnan valamennyit be tudunk hozni, például Horvátországon keresztül, de ez nem elég. Ha a két ország igénye 14 millió tonna, akkor 11 millió tonna nem lesz elegendő. Mi, magyarok természetesen magunkért küzdünk Brüsszelben, hogyha ez jó másoknak is, annak nagyon örülünk.