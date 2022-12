Oroszország zárhatja a csapokat, szökik a nyersolaj ára

Oroszország nem törődik bele a szankciókba, máris kilátásba helyezte a nyersolaj-kitermelés fékezését. A Brent és az amerikai olaj ára meg is ugrott az orosz bejelentésre, ahogy az ellátásbiztonság gyengült. Az olajpiac Moszkvára szegezi tekintetét a következő időszakban.

A nyersolaj ára hétfőn emelkedésnek indult, ahogy Oroszország a szankcióellenes retorikáját megerősítette. Dimtrij Peszkov, a Kreml szóvivője lépéseket helyezett kilátásba a szankciókkal szemben. A nyersanyagellátás bizonytalansága nyomást gyakorol a globális piacokra az olajárplafon élesedése óta.

A világpiac árgus szemekkel figyeli, hogy Moszkva milyen mértékben zárja el az olajcsapokat, ez látszik a nyersolaj világpiaci árán is. 18:21-kor a Brent olaj 2 százalékos, az amerikai olaj pedig 2,51 százalékos emelkedésben van.

Közben az Egyesült Államok energiaügyi minisztériuma bejelentette, hogy visszatölti a stratégiai kőolajkészleteit, ami az utóbbi hónapokban négy évtizedes mélypontra süllyedt. Az amerikai nyersolajvásárlások is felhajtják az olaj világpiaci árát. Emellett enyhül Peking koronavírus politikája, ami a kínai olajkeresletet növeli, és szintén felhajtja az olaj árát.

Lesz mit tankolnunk az autóba?

A Bloomberg felmérése szerint a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) már így is csökkentette a kibocsátását, és Oroszország már korábban kilátásba helyezte, hogy nem szállít olajat az ársapkát megszavazó országoknak. Ha ez bekövetkezik, akkor az ársapka kérdése lesz a legkisebb gondunk. Az ársapkát szombaton meg is szavazták a G7-országok, és már jönnek is a fenyegető üzenetek az orosz fél részéről.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban bevallotta, hogy „Magyarország orosz kőolaj- és földgázvásárlása nem valamiféle politikai állásfoglalás, hanem egy fizikai realitás, ugyanis jelenleg csak így garantálható hazánk ellátása”.

(Borítókép: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images)