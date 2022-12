Szijjártó Péter: Visszanyalt a fagyi

„Ahelyett, hogy az Európai Unió értelmes kérdésekkel, új energiaforrások keresésével, az infrastruktúra fejlesztésével foglalkozott volna, az elmúlt hónapok a gázársapka körüli szerencsétlenkedéssel mentek el” – idézte az MTI a tárcavezetőt, aki az EU-s energiaügyi miniszterek ülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy Magyarország semmi szín alatt nem támogatja a földgázra vonatkozó ársapka bevezetését, az ugyanis „káros, veszélyes és teljesen felesleges” intézkedés.

A miniszter elmondta, hogy az EU cseh soros elnökségének gázársapka-javaslatáról próbaszavazást tartottak, amelyen Magyarországgal együtt kilenc tagállam szavazott nemmel, de ez ennek ellenére nem elég a blokkoló kisebbség kialakításához.

Magyarország nemmel szavaz

„Akárhány szavazási kör lesz a mai nap folyamán, Magyarország nemmel fog szavazni. Vezetékeket kell építeni meg LNG-kikötőket kell építeni, új forrásokat kell keresni, nem szerencsétlenkedni az ársapkával” – szögezte le. A miniszter a Közép-Európa kőolajellátásának ügyére is kitért, aláhúzva, hogy az Oroszországból induló Barátság vezetéken keresztül évi 19 millió tonna kőolaj érkezik Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba.

Újságírói kérdésre az európai parlamenti korrupciós botrányról, a katari vízummentességi folyamat megakasztásáról szólva a következőket mondta:

„Jól látszik, hogy az Európai Parlamentben visszanyalt a fagyi, és most nagy a káosz, nagy a zavar, hogy akkor mit is lehet erre mondani. Nyilvánvalóan most megpróbálnak megint csak külső felelőst találni, tehát mindenki felelős, kivéve az Európai Parlament, mindenki felelős, kivéve Brüsszel, kivéve a baloldal, holott brüsszeli baloldali és most már lassan néppárti képviselőket is ugye elér ez a fajta korrupciós botrány.”

(Borítókép: Szijjártó Péter / Facebook)