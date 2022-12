Szerdán csak a benzines autók tulajdonosai örülhetnek

Szerdától eltérő irányú árváltozásokkal szembesülhetnek az autósok a hazai töltőállomásokon. A benzin nagykereskedelmi ára literenként bruttó 4 forinttal csökken, míg a gázolaj literenként bruttó 7 forinttal lesz drágább.

Mindez természetesen azt jelenti, hogy az átlagárakban is lesznek változások a hét közepétől, de a holtankoljak.net oldalon megjelent adatok szerint az üzemanyagok december 21-étől várhatóan az alábbi árszinten mozognak majd:

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója december 6-án jelentették be, hogy a kormány kivezeti a 480 forintos benzinársapkát, ami után a 95-ös benzin átlagára 641 forintra módosult, míg a dízelért literenként 699 forintot kértek el az autósoktól azon a héten. Az állam célja a pánikvásárlás megszüntetése és a folyamatos üzemanyag-ellátás biztosítása volt, a Mol javaslatára ezért törölték el a benzinárstopot a magyar benzinkutakon.

Bujdos Eszter, a holtankoljak.net vezetője múlt héten azt nyilatkozta az Indexnek, hogy kevés esély van az üzemanyagárak csökkenésére Magyarországon. Hozzátette: európai szinten a hazai kutak árai a középmezőnyben vannak, míg Közép-Kelet-Európában a legtöbbet nálunk kell fizetni.

Nem sok reményt látok arra, hogy Magyarországon csökkenni fognak az árak, mert ha összehasonlítjuk a tavaly ilyenkori forint-dollár árfolyamot, akkor az látható, hogy nagyjából 100 forint a különbség, az olajár pedig ugyanazon a szinten van. Az árakért lehet egy kicsit okolni most a forintárfolyamot

– közölte Bujdos Eszter, aki kiemelte: valószínűleg az OPEC-országok még tovább csökkentik az olajkibocsátásuk mennyiségét, ezzel az a céljuk, hogy az árakat tartósan magasan tartsák. „Már elhangzottak a 100 dolláros hordónkénti olajárak is, ez pedig további emelésekkel járhat Magyarországon” – jegyezte meg.

Ebben a cikkünkben arról olvashatnak, hogy az üzemanyagárak megváltozása miatt most még inkább érdemes a közösségi közlekedést választani. A vonatokra és autóbuszokra érvényes, adott viszonylaton, meghatározott időszakon belül korlátlan utazást biztosító bérletek ugyanis továbbra is jóval olcsóbbak, mint az autóval történő ingázáshoz szükséges üzemanyag.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség Főtitkára már a múlt héten azt nyilatkozta, hogy hamarosan csökken a benzin ára, a független kutasok szerint pedig enyhül a nyomás a piacon.

Ami jó hír, hogy a Mol is elkezdte szállítani az üzemanyagot a kis benzinkutaknak, 25 százalékban visszahelyezték az ellátást, ez is hozzájárul ahhoz, hogy enyhül a nyomás a piacon, tehát valószínűleg a százhalombattai finomító is visszaállt a rendes operációba