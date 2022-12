2023 végéig meg kell szüntetni az extraprofitadók egy részét

A szakértő szerint a kormány a koronavírus-járvány miatt létrehozott helyreállítási alaphoz való hozzájutás érdekében vállalt kötelezettséget arra, hogy 2023 végétől kivezetik az adók egy részét. Ez tükröződik Magyarország nemrég megjelent Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében is (vagyis az úgynevezett helyreállítási tervben) is.

Varga Diána az InfoRádiónak nyilatkozva azt is elmondta, hogy mely adótípusok szűnhetnek meg 2023 végén. Egyrészt a pénzintézmények érintettek, ezen belül megszűnne a hitelintézetek, a pénzügyi vállalatok különadója, továbbá a pénzügyi tranzakciós illeték és a biztosítási pótadó. Fontos továbbá az is, hogy

az energetikai vállalkozások extraprofitadója is változik a jövő év végén.

Az utóbbi területen pont két hete, a benzinárstop feloldása után hajtott végre egy nagyobb emelést a kormány.

Varga Diána szerint ennek a mértékét fogják visszaállítani az eredeti szintre a jövő év végén. Ezen túl arra is számítani lehet, hogy a kiskereskedelmi szektort érintő különadónál is változások állnak be. Idén egy egyszeri pótadó volt, 2023-ban pedig már sávos teher lesz. A távközlési szektor extraprofitadóját és a gyógyszergyártók különadóját is kivezetik jövőre – mondta a szakértő az InfoRádiónak.

