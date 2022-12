A koronavírus nem várt mellékhatása ütötte fel a fejét Japánban

Beérkeztek az adatok, és a japánok már látják, mit tett népességükkel a koronavírus-járvány. A halottak mellett a meg nem született gyerekek száma is tízezrekben mérhető.

Japán népessége vészesen csökken, már a hetedik egymást követő évben csökken a születések száma. Az idei évben negatív rekordot is döntöttek, most először született 800 ezernél is kevesebb gyermek a szigetországban – ismertette kedden az MTI a tokiói egészségügyi minisztérium adatait.

A születések száma januártól októberig 4,8 százalékkal, 670 ezerre csökkent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest – derült ki a publikált adatokból. Ha ez a tendencia folytatódik az év végéig, akkor

a világ harmadik legnagyobb gazdaságában az újszülöttek éves száma 770 ezer körül lesz, szemben a tavalyi 812 ezerrel – ez 42 ezer fős csökkenést jelent.

Összeroppanhat a társadalom

A születésszám a vártnál gyorsabban csökken az országban: a japán Népesedési és Társadalombiztosítási Kutatóintézet 2017-ben készült prognózisa 2022-re 850 ezer körüli születésszámot jelzett, és az adataik szerint 2030-ra kellett volna 800 ezer alá esnie. Ehhez képest már az idei év végén a 800 ezres szint alá süllyedhetnek.

A japán hatóságok szerint a koronavírust miatt süllyedt ekkorát a terhességek száma az országban, a 20-as és 30-as éveikben járó emberek a világjárvány miatt más generációkhoz képest nagyobb aggodalommal tekintenek a munkahelyi biztonságra és a jövedelmi kilátásokra, így kevésbé optimisták a családalapítással kapcsolatban, mint a járvány kitörése előtt – ismertette az MTI.

Japán gyorsan elöregedő társadalmában a születések számának csökkenése veszélyezteti a kormány társadalombiztosítási programjai, köztük a nyugdíjak és az idősek orvosi ellátása jövőbeli finanszírozását.

(Borítókép: Carl Court / Getty Images)