Mi lesz a kriptopiaccal? Teljes összeomlás vagy életünk lehetősége?

Ha eddig nem is érdekelte a kripto, idén akkor is többször hallhatta, hogy hatalmas kriptotőzsdék csődölnek be botrányos körülmények között, miközben a legnagyobb kriptoprojektek rekordgyorsasággal veszítenek az értékükből. De mi az oka annak, hogy ennyire rájár a rúd a szektorra? Ez már a vég kezdete, vagy épp ellenkezőleg, ezek az események egy eddig soha nem látott emelkedést készítenek elő? Az All Time High podcast első részében Sulcz Gábor beszélgetett Györfi Andrással a Kripto Akadémiától a kriptopiac jövőjéről és arról, hogy hol, illetve mikor érjük el az abszolút piaci mélypontot.