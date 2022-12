Gyorsabban lezongorázható a karácsonyi bevásárlás, mint gondolnánk

Mielőtt belevetnénk magunkat az ünnepi forgatagba, gondoljuk át, hogy milyen teendőket kell bezsúfolni az elkövetkezendő pár napba. Legegyszerűbb, ha papírra is vetjük ezeket.

Mi kerüljön az ünnepi asztalra?

A listánk első pontján minden bizonnyal az ünnepi menü található, amelyben általában három fogás vonul egymás után. A hagyományos karácsonyi vacsora oszlopos tagja általában a halászlé, de érdemes gondolkodni másfajta levesekben is, amelyekhez kiváló alternatívákat kínál frissen és jó áron a Lidl. Az áruházláncban azonban nemcsak ezeket a termékeket szerezhetjük be pénztárcabarát módon, hanem a főfogáshoz is kínálnak mindent, amire szükségünk lehet. Legyen szó hagyományos fogásokról vagy igazi különlegességekről. Talán az egyik legnagyobb előny, hogy nem a hideg piacon kell horogra akasztanunk a halakat, mivel az áruház melegében szerezhetünk be friss aranydurbincsot, pontyszeleteket, adriai sügért vagy afrikai harcsa-, tonhal- és bőrös lazacfilét, továbbá szivárványos pisztrángot, tintahalat, osztrigát és biokagylót is.

A nem halkedvelő, de húsfogyasztó családtagok számára is vannak ám bőven lehetőségek: gondolkodhatunk bébipulykában, birkapörköltben, kacsacombban vagy kacsamellfilében, borjúcombban. Nagyon jó áron szerezhetünk be a Lidlben round vagy épp Denver steaket is. Bátran gondolkodhatunk változatos köretekben, de ezek akár remek alapot adnak egy vegetáriánus fogásnak is: édesburgonya, saláták, de elérhető bulgur és kuszkusz is. Ha még így sincs inspirációnk, akkor lapozzuk fel a Széll Tamás séf közreműködésével megjelent A Lidl konyha bemutatja: Ételek és Évszakok című szakácskönyvet, amely finomabbnál finomabb receptekben bővelkedik.

Érdemes vadászni az akciókat és a saját márkás termékeket, amelyekkel több pénz marad a tárcánkban.

A karácsonyi menü legtöbbek számára csak a desszerttel lehet teljes. Az utolsó pillanatokban nem olyan egyszerű cukrászdákba rohangálni, de a Lidl polcairól nemcsak lekaphatjuk a kedvencek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat, hanem akár készen is vásárolhatunk bejglit. A főfogások mellett érdemes a nassolnivalókra is gondolni: a sós snackeken túl lehet csemegézni a gyümölcsöknél, ezek aszalt verzióinál, de a pörkölt mogyoró és pisztácia is beindíthatja ízlelőbimbóinkat már a vásárláskor.

Az ünnepi menühöz minőségi italok is dukálnak, amelyekért szintén nem kell messzire mennünk. Kedvezményes áron vásárolhatunk a Lidlben tojáslikőrt, bármilyen fogáshoz passzoló bort, koccintáshoz díszdobozos Ferrari pezsgőt. A sörkedvelők is igazi különlegességekre bukkanhatnak, amelyek ráadásul ajándéknak sem utolsók.

Ha már mindent elintézünk egy csapásra, akkor a szilveszteri beszerzések egy részét is letudhatjuk. Egy fokkal talán könnyebb a dolgunk: lencse, virsli, pezsgő, ropi és konfetti már most bátran a kosárba kerülhet. A kaszinótojásért, a hidegtálhoz és a szendvicsekhez szükséges dolgokért természetesen vissza kell majd térnünk.

Ajándékok a család minden tagjának

Tévhit, hogy az utolsó pillanatban vásárolt ajándékok csak haszontalanok lehetnek, mivel a Lidlben nagyon ütős és minőségi ötletekre lelhetünk a család összes tagjának. Kamaszoknál nagy sláger a Bluetooth-hangszóró, a vezeték nélküli hangszóró, a lelkes influenszerjelölteket pedig biztosan boldoggá tehetjük egy LED-es szelfikörfénnyel. A Lidl a legkisebbekre is gondol: a babáknak játszószőnyeggel és csörgőjátékkal, a nagyobbaknak pedig választható például mesekönyv és készségfejlesztő játék is. Mindezt úgy, hogy nem kell várnunk tűkön ülve a futárt, hanem egy bevásárlással kedvezhetünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

És amitől igazán karácsonyi lehet a hangulat

Végül, de nem utolsósorban ajándékozhatunk bármit, ami segít az ünnepi hangulat megteremtésében. Egy karácsonyi pléd, pihe-puha pizsama vagy papucs, illatgyertya, csillagszóró, karácsonyi fények és díszek mind-mind csodákra képesek. Ahogy az is, hogy a bevásárlás végén egy kedves pénztáros barátságos mosollyal kíván meghitt ünnepeket.

A cikk az Index és a Lidl Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Borítókép: Lidl)