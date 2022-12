Jó hírt kaptak karácsonyra az autósok

Péntektől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is alacsonyabb lesz, előbbi literenként bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb, míg a dízelért bruttó 5 forinttal kell majd kevesebbet fizetnünk a hazai benzinkutakon. Ez a változás természetesen a kiskereskedelmi árakban is érvényesülhet.

A holtankoljak.net oldalon szerdán megjelent adatok szerint december 23-ától az alábbiak szerint alakulnak az átlagárak a töltőállomásokon:

95-ös benzin: 631 forint/liter

Gázolaj: 713 forint/liter

Legutóbb hétfőn jelentettek be árváltozásokat, akkor a benzin nagykereskedelmi ára literenként bruttó 4 forinttal csökkent (634 forint), míg a gázolaj literenként bruttó 7 forinttal lett drágább (718 forint).

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója december 6-án jelentették be, hogy a kormány kivezeti a 480 forintos benzinársapkát, ami után a 95-ös benzin átlagára 641 forintra módosult, míg a dízelért literenként 699 forintot kértek el az autósoktól azon a héten. Az állam célja a pánikvásárlás megszüntetése és a folyamatos üzemanyag-ellátás biztosítása volt, a Mol javaslatára ezért törölték el a benzinárstopot a magyar benzinkutakon.

Az Index is beszámolt róla, hogy a Mol ismét tud üzemanyagot szállítani azoknak a kis benzinkutaknak, amelyekkel szemben nincs szerződéses kiszolgálási kötelezettségük. A vállalat egy hónapja, még az üzemanyagárstop feloldása előtt jelentette be, hogy az országban kialakult üzemanyag-hiányos helyzet miatt nem tudnak ellátni rengeteg magyarországi benzinkutat.

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke most arról számolt be, hogy hétfőn a Mol ismét megkezdte a szállítást azoknak a kutaknak is, amelyeket eddig egyáltalán nem tudott ellátni. Egyelőre csak az általuk igényelt mennyiségnek a negyedét kapják meg a vállalattól, de ez arra már elég, hogy a töltőállomások elkezdjék visszapótolni a készleteiket. Az FBSZ vezetője azt is hozzátette:

NAGYJÁBÓL JANUÁR KÖZEPÉRE ÁLLHAT VISSZA A KIS BENZINKUTAK NORMÁLIS ÜZLETMENETE.

Ehhez arra is szükség van, hogy az autósok visszaszokjanak az utóbbi hetekben kiüresedett töltőállomásokhoz, ez a folyamat már megkezdődött. A kis benzinkutak kínálata egyelőre messze nem maximális, de mennyiségi korlátozás a legtöbb esetben már nincs náluk – mondta Egri Gábor.

Ebben a cikkünkben arról olvashatnak, hogy az üzemanyagárak megváltozása miatt most még inkább érdemes a közösségi közlekedést választani. A vonatokra és autóbuszokra érvényes, adott viszonylaton, meghatározott időszakon belül korlátlan utazást biztosító bérletek ugyanis továbbra is jóval olcsóbbak, mint az autóval történő ingázáshoz szükséges üzemanyag.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára már a múlt héten azt nyilatkozta, hogy hamarosan csökken a benzin ára, a független kutasok szerint pedig enyhül a nyomás a piacon.

A Magyar Közlönyben december 16-án megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) üzemanyagról szóló közleménye a 2023. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról, melyből kiderül, hogyan kell elszámolnunk az üzemanyagot a NAV-nak a következő év első hónapjában.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)