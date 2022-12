Nagy változás az üzemanyag-ellátásban, ismét mindenkinek szállít a Mol

A Mol egy hónapja, még az üzemanyagárstop feloldása előtt jelentette be, hogy az országban kialakult üzemanyag-hiányos helyzet miatt nem tudnak ellátni rengeteg magyarországi benzinkutat. Az árstop december 6-án történt feloldása segített ugyan a probléma megoldásában, de azt a szakértők is közölték akkor, hogy néhány napba vagy 1-2 hétbe még beletelhet, mire az ellátás helyzete rendeződik Magyarországon.

Egri Gábor most arról számolt be, hogy hétfőn a Mol ismét megkezdte a szállítást azoknak a kutaknak is, amelyeket eddig egyáltalán nem tudott ellátni. Egyelőre csak az általuk igényelt mennyiségnek a negyedét kapják meg a vállalattól, de ez arra már elég, hogy a töltőállomások elkezdjék visszapótolni a készleteiket. Az FBSZ vezetője azt is hozzátette:

nagyjából január közepére állhat vissza a kisbenzinkutak normálisüzletmenete.

Ehhez arra is szükség van, hogy az autósok visszaszokjanak az utóbbi hetekben kiüresedett töltőállomásokhoz, ez a folyamat már megkezdődött. A kisbenzinkutak kínálata egyelőre messze nem maximális, de mennyiségi korlátozás a legtöbb esetben már nincs náluk – mondta Egri Gábor a Világgazdaságnak.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára ugyancsak nyilatkozott a lapnak, és azt mondta: reméli, hogy rövidesen visszaáll a hazai üzemanyagpiac normál állapota. Megjegyezte azt is, hogy a kisbenzinkutak ellátója eredetileg s em a Mol volt, hanem az importőrök (ezt a helyzetet írta felül a benzinárstop bevezetése tavaly novemberben).

