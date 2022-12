Mindent aláírt Brüsszel, jöhetnek az uniós pénzek Magyarországra

A helyreállítási terv után a 2021–2027-es kohéziós források felhasználását magában foglaló partnerségi megállapodás szövegét is elfogadta az Európai Bizottság, ezzel minden akadály elhárult az EU-s támogatások Magyarországra érkezése elől – jelentette be Navracsics Tibor.

A hét elején abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a magyar kormány nevében aláírhattam a nemzeti helyreállítási tervvel kapcsolatos megállapodást. Ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar operatív programokat, és magának a partnerségi megállapodásnak a szövegét

– jelentette be Navracsics Tibor, az európai uniós források felhasználásáért és területfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter.

Kifejtette: ezzel elértük a célunkat, az év végéig minden olyan megállapodást aláírtunk az Európai Bizottsággal, amely lehetővé teszi az európai uniós forrásokhoz való hozzáférést. Lehetővé teszi egyúttal 130 milliárd forintnyi előleg megérkezését, így meg tudjuk kezdeni a pályázatok kiírását, elindítani azokat a fejlesztéseket, amelyeket az EU-s forrásokkal támogatni tudunk.

A miniszter mindenkinek köszönetet mondott, aki az elmúlt fél évben támogatta őt, akik előkészítették a szakmai anyagokat, minden szinten egyeztették az elképzeléseinket az uniós intézményrendszerrel, akik segítettek a vállalásokat megtenni, s azokat teljesíteni.

Navracsics egyúttal azoknak is köszönetet mondott, akik folyamatosan kritizálták, bírálták őt és csapatát, ezzel is ébren tartották bennük a teljesítményvágyat. Az előbbiek nélkülözhetetlenek voltak, de az utóbbiak is ösztönzőleg hatottak a fejlesztéspolitikai eredmények elérésére.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A helyreállítási terv, egészen pontosan a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) keretében 2300 milliárd forint nyílik meg Magyarország számára.

Ennek az összegnek a 48 százalékát olyan programok finanszírozására fordítják, amelyek segítik a klíma- és energiapolitikai célok elérését.

További 30 százaléka pedig a digitális infrastruktúra, a digitális közszolgáltatások fejlesztését, a vállalatok digitális átmenetének támogatását teszi lehetővé.

Ez tehát az RRF, Navracsics Tibor pedig arról is beszélt, hogy

az operatív programok esetében (MFF) a magyar társfinanszírozással együtt 14 ezer milliárd forint áll rendelkezésre 2027 végéig.

Ebből több mint 4000 milliárd forintot már előzetesen jóváhagyott az Európai Bizottság az agrár- és vidékfejlesztési programokra, így az árfolyamtól függően 9-10 ezer milliárd forint jut a többi operatív programra.

Nyílt tárgyalási stratégia

A miniszter kiemelte: a magyar tárgyalási stratégia mindvégig nyitott volt, vagyis a magyar kormány komoly tárgyalási alapnak tekintett minden olyan kérést, aggályt, amely a bizottságtól érkezett, és amennyiben jó megoldást látott, állt a bizottság rendelkezésére.

Ne feledjük, Navracsics Tibor az ötödik Orbán-kormány egyik nagy visszatérője – Lázár János mellett –, a miniszterelnöknek elsősorban azért volt szüksége újra a fekete öves diplomata szolgálataira, hogy az uniós vitákat mielőbb rendezze.

Nos, ez sikerült, és alighanem sokat nyomott az is a latban, hogy szemben a harcos retorikával, a 2014 és 2019 között Magyarország uniós biztosaként tevékenykedő Navracsics tudta, hogyan kell szót érteni az uniós intézményrendszer meghatározó figuráival.

(Borítókép: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher)