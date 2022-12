Fegyverkereskedő cég vezérigazgatója lett Orbán Viktor öccse

Orbán Viktor öccse, Orbán Áron lett a vezérigazgatója egy Magyarországon működő nemzetközi fegyverkereskedő cégnek. Eközben az is kiderült, hogy a tulajdonában van egy horvátországi vállalat, amelynek szintén a fegyverkereskedelem a fő profilja, valamint egy olyan magyar vállalat is, amelynek ugyanehhez lehet köze.

A miniszterelnök 14 évvel fiatalabb öccséről, Orbán Áronról már korábban is napvilágot láttak olyan értesülések, amelyek szerint érdekeltsége lehet a fegyverpiacon, és azt is elmondta egy közösségi médiás bejegyzésében, hogy van egy fegyverkerekedő cége (ezt később, a sajtóhírek megjelenése után törölte).

Mostanra a nyilvánosan elérhető adatokból is kiderült, hogy Orbán Viktor öccse a vezérigazgatója lett egy fegyverkereskedéssel foglalkozó vállalatnak.

Az mfor.hu szerint a beszédes nevű Multi Shoot Zrt. vezérigazgatói tisztségét Orbán Viktor öccse október 25-én vette át Bóka Józseftől, miután utóbbi – a cégbíróságra benyújtott dokumentumok alapján – lemondott a tisztségéről.

Mindeközben Orbán Áron alig néhány nap eltéréssel egy másik fegyverkereskedelemmel foglalkozó vállalatban, a Circle of Devils Kft.-ben is 100 százalékos tulajdonjogot vásárolt. Ez a vállalkozás korábban a Multi Shoot tulajdonában állt, és a neve alapján már korábban is lehetett köze Orbán Áronhoz, a miniszterelnök öccsének ugyanis Horvátországban, Csáktornyán már évek óta van bejegyezve egy nagyon hasonló nevű cége, a Circle of ANGELS & DEVILS d.o.o.

„Bármilyen hadieszköz-forgalmazásra engedéllyel rendelkezik”

Mind a horvátországi cégről, mind a Multi Shootról egyértelműen elmondható, hogy a fő profiljuk a fegyverkereskedelem. A Multi Shoot esetében ez a magyar nyelvű honlapon is látható, ahol úgy fogalmaztak:

A Multi Shoot Zrt. nemzetközi cég, mely 2017 nyarán alakult, fő ágazata a fegyverkereskedelem. Bármilyen hadieszköz-forgalmazásra engedéllyel rendelkezik, kivételek közé tartozik a vegyi és atomfegyverek.

A vállalatnak Dunakeszin van egy nagy fegyverboltja, ahol sörétes, golyós, maroklőfegyverek mellett lőszereket, valamint taktikai és túraruházatot is árulnak.

Hasonló adatokat találtunk a Circle of ANGELS & DEVILS d.o.o-ról is külföldön. A trademarkelite.com szerint a vállalat tevékenysége elég sokrétű, ugyanis a rendezvényszervezés és a vendéglátás mellett szerepel benne az is, hogy:

Fegyvereket, lőszereket, robbanóanyagokat is árulhatnak.

Beszédes ezzel kapcsolatban a cég logójában megjelenő gépkarabély és pisztoly is, amelyek jelzik azt, hogy a vállalati portfólióban valószínűleg nem a vendéglátáson és a rendezvényszervezésen van a hangsúly.

A magyarországi Circle of Devils Kft.-ről a magyar szabályozások miatt nem állapítható meg ennyire egyértelműen, hogy érintett-e a fegyverkereskedelemben. A ceginformacio.hu oldalán a vállalkozás fő tevékenységi köreként 4778-as azonosítóval jelölt „egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelmét” jelölték meg. Ez utóbbi egy nagyon tág kategóriának számít, amelybe – több más dolog mellett – beletartozik a „fegyver és lőszer szakosodott kiskereskedelme” is.

(Borítókép: Képünk illusztráció. Fotó: Jean-Sebastien Evrard / AFP)