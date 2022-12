Vádalkut kötött az FTX két vezetője

Sam Bankman-Fried két vezető munkatársa titokban bűnösnek vallotta magát az FTX kriptopénztőzsde összeomlásával kapcsolatos büntetőjogi vádakban, és együttműködik a nyomozókkal − jelentette be szerdán egy szövetségi ügyész, miközben a digitális érmékkel foglalkozó vállalkozót az FBI őrizetében a Bahamákról az Egyesült Államokba szállították.

Carolyn Ellison, a Bankman-Fried által alapított Alameda Research kereskedőcég 28 éves volt vezérigazgatója és a 29 éves Gary Wang, az FTX társalapítója bűnösnek vallotta magát többek között értékpapírcsalás és árupiaci csalás vádjában − írta meg az AP hírügynökség.

Mindketten együttműködnek New York déli körzetének bíróságával

− mondta Damian Williams szövetségi ügyész szerda este a közösségi médiában közzétett videónyilatkozatában.

Hozzátette, hogy bárki más, aki részt vett a csalásban, forduljon az irodájához, mert „a türelmünk nem végtelen”, és további büntetőeljárásokat indíthatnak mások ellen.

A meglepő vallomásokat akkor jelentették be, amikor Bankman-Friedet a bahamai hatóságok kiadták az amerikai bűnüldöző szerveknek, hogy válaszoljon az FTX csődjében játszott szerepével kapcsolatos vádakra. Várhatóan csütörtökön jelenik meg egy New York-i szövetségi bíróságon.

Mielőtt Bankman-Fried megérkezett az országba, az amerikai ügyészek nem hozták nyilvánosságra, hogy Ellison és Wang potenciális büntetőjogi vádakkal néz szembe, vagy hogy ígéretet tettek arra, hogy együttműködnek a nyomozókkal.

Még mindig nem világos, hogy Bankman-Fried, aki bocsánatot kért az FTX összeomlásáért, de tagadta, hogy bárkit is becsapott volna, szintén a sötétben tapogatózott-e.

Csökkenthetik a büntetésüket

Ellison és Wang december 19-én vádalku-megállapodást írt alá, részben cserébe azért az ígéretért, hogy az ügyészek büntetésük csökkentését javasolják, ha teljes mértékben együttműködnek a nyomozásban. Ilyen alku nélkül Ellison, aki pénzmosással kapcsolatos összeesküvés vádjával is szembenéz, akár 110 év börtönbüntetésre is számíthat. Wang akár 50 évet is kaphat.

Mindkettőjüket 250 000 dolláros óvadék ellenében szabadon engedték titkos bírósági megjelenésük után, azonban nem léphetnek ki az Egyesült Államok területéről.

Gary vállalta a felelősséget tetteiért, és komolyan veszi az együttműködő tanúként vállalt kötelezettségeit

− mondta Wang ügyvédje, Ilan Graff.

Ellison ügyvédje nem válaszolt azonnal a kommentárt kérő üzenetekre.

A szerdán benyújtott párhuzamos polgári jogi panaszban az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet szerint Wang és Ellison aktív résztvevője volt a Bankman-Fried által az FTX befektetőinek becsapására és ügyfeleinek átverésére irányuló tervnek.

